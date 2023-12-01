Мальцев: Большунов победим, он не робот

Российский лыжник Артём Мальцев высказался о трёхкратном олимпийском чемпионе Александре Большунове, который одержал победу на втором этапе Кубка России.

«Большунов на сегодняшний день непобедим? Победим. Он такой же человек, не робот. Всё возможно, будем стараться. Сезон только начинается. Большунов — лидер в мире и, конечно, ориентир. Есть на кого равняться и куда расти», — цитирует Мальцева «Чемпионат».

1 декабря Большунов выиграл гонку свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени.

Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 22:25,6.

Вторым финишировал Артём Мальцев (+27,3). Третьим стал Савелий Коростелёв (+31,2).

Ранее Степанова выиграла гонку свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам.