Мальцев: Большунов победим, он не робот
- РИА Новости
«Большунов на сегодняшний день непобедим? Победим. Он такой же человек, не робот. Всё возможно, будем стараться. Сезон только начинается. Большунов — лидер в мире и, конечно, ориентир. Есть на кого равняться и куда расти», — цитирует Мальцева «Чемпионат».
1 декабря Большунов выиграл гонку свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени.
Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 22:25,6.
Вторым финишировал Артём Мальцев (+27,3). Третьим стал Савелий Коростелёв (+31,2).
Ранее Степанова выиграла гонку свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам.