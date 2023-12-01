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Мальцев: Большунов победим, он не робот

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Российский лыжник Артём Мальцев высказался о трёхкратном олимпийском чемпионе Александре Большунове, который одержал победу на втором этапе Кубка России.
Мальцев: Большунов победим, он не робот
  • РИА Новости

«Большунов на сегодняшний день непобедим? Победим. Он такой же человек, не робот. Всё возможно, будем стараться. Сезон только начинается. Большунов — лидер в мире и, конечно, ориентир. Есть на кого равняться и куда расти», — цитирует Мальцева «Чемпионат».

1 декабря Большунов выиграл гонку свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени.

Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 22:25,6.

Вторым финишировал Артём Мальцев (+27,3). Третьим стал Савелий Коростелёв (+31,2).

Ранее Степанова выиграла гонку свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам.

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