Степанова выиграла масс-старт классическим стилем на этапе Кубка России в Тюмени
Вероника Степанова одержала победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.
- РИА Новости
- © Иван Михайлов
Она преодолела дистанцию 20 км за 1 час 7 минут 52,9 секунды.
Второй стала Анастасия Фалеева. Третья — Анастасия Кулешова.
Ранее сообщалось, что Фалеева победила в спринте на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.
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