Степанова выиграла масс-старт классическим стилем на этапе Кубка России в Тюмени

Вероника Степанова одержала победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

РИА Новости

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