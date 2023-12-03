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Степанова выиграла масс-старт классическим стилем на этапе Кубка России в Тюмени

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Вероника Степанова одержала победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.
Степанова выиграла масс-старт классическим стилем на этапе Кубка России в Тюмени
  • РИА Новости
  • © Иван Михайлов

Она преодолела дистанцию 20 км за 1 час 7 минут 52,9 секунды.

Второй стала Анастасия Фалеева. Третья — Анастасия Кулешова.

Ранее сообщалось, что Фалеева победила в спринте на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

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