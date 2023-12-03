Большунов — о победе в масс-старте: достаточно сложно было, ребята резво стартанули

Александр Большунов прокомментировал победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Сегодня достаточно сложно было, ребята резво стартанули и сильно включились в борьбу. Но, как обычно бывает, к десятому километру успокоились, и пришлось выходить вперёд. От старта гонки всё зависело, пришлось посмотреть на работу лыж и самочувствие, и уже из этого исходить», — сказал Большунов в эфире канала «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию 20 км за 57 минут 15,9 секунды.

Вторым стал Илья Семиков. Замкнул тройку призёров Алексей Червоткин.

Ранее сообщалось, что Степанова выиграла масс-старт классическим стилем на этапе Кубка России в Тюмени.