Упущенный шанс: сборные Украины, Казахстана и Молдавии по футболу не сумели пробиться на Евро-2024

Три сборные стран постсоветского пространства не сумели одержать победы в матчах последнего тура квалификации Евро-2024 и не смогли пробиться в финальную стадию турнира. Украина разошлась миром с Италией. В компенсированное ко второму тайму время Бриан Кристанте сбил в своей штрафной Михаила Мудрика, но судьи не назначили пенальти. Казахстан уступил Словении, пропустив решающий мяч на 86-й минуте. А Молдавия оказалась разгромлена Чехией несмотря на то, что из состава соперника перед встречей за поход в ночной клуб вывели троих лидеров.

Спорное падение Мудрика в штрафной сборной Италии

Предпоследний игровой день отборочного этапа Евро-2024 мог войти в историю, ведь на попадание на первенство континента претендовали сборные сразу трёх стран постсоветского пространства, две из которых до того ни разу не играли в финальных стадиях крупных турниров.

Наиболее сложная задача стояла перед Украиной. В номинально домашнем противостоянии с Италией в Леверкузене ей требовалось одерживать победу над Италией. Оппоненты набрали равное количество очков, но действующие чемпионы Европы имели преимущество по личным встречам. Немного помочь «жовто-блакитным» должна была эпидемия травм в составе оппонента. Выбыли из строя Алекс Мерет, Алессандро Бастони, Давиде Калабрия, Маттия Де Шильо, Мануэль Локателли.

Однако даже без ряда лидеров «Скуадра Адзурра» спокойно решила задачу. Понимая, что лучшая защита — это атака, она большую часть времени контролировала мяч на чужой половине и нанесла на порядок больше ударов (18 против 8). Оппоненты же почти не имели реальной возможности огорчить Джанлуиджи Доннарумму. Как правило, он спокойно справлялся с не самыми опасными выстрелами. Синие, напротив, имели отличные шансы. Чего стоит хотя бы выход Давиде Фраттези на рандеву с Анатолием Трубиным, победителем из которого вышел последний.

Во второй половине ход игры не сильно изменился. Фаворит спокойно вёл дело к устраивающей его ничьей. Однако на 93-й минуте в штрафной итальянцев произошёл эпизод, обсуждать который будут ещё долго. Михаил Мудрик после паса партнёра, казалось, успел к мячу первым, а Бриан Кристанте сбил его с ног. Однако судья пенальти не назначил, а помощники согласились с его решением.

Однако подопечные Сергея Реброва ещё имеют шанс пробиться на первенство континента через стыки Лиги наций. В группе дивизиона B они попали на вторую строчку, пропустив вперёд Шотландию, но конкурент пробился на Евро напрямую, и украинцы заняли его место.

Характер Казахстана

В свою очередь, Казахстану нужно было обыгрывать на выезде Словению. И шансы на это у подопечных Магомеда Адиева имелись. Во-первых, им противостоял не настолько мощный соперник, как, например, Дания, занявшая первое место в данном октете. Во-вторых, сами казахстанцы верили в свой успех и горели желанием впервые в истории отобраться на Евро.

И даже в случае неудачи у них тоже оставался запасной вариант в виде плей-офф Лиги наций. В заключительном сезоне соревнования они финишировали на вершине своего квартета в дивизионе С и получили дополнительную возможность побороться за путёвку.

Видимо, памятуя об этом, соседи не стремились забить во что бы то ни стало, а действовали вторым номером по излюбленной схеме с тремя центральными защитниками. К тому же из-за повреждений выбыли сразу несколько лидеров, в том числе Бактиёр Зайнутдинов. В целом тактика работала. В первом тайме словенцы владели мячом около 70% времени, но почти не создали моменты. Соперники же едва не открыли счёт после розыгрыша редкого углового. Абзал Бейсебеков, воспользовавшись скидкой партнёра, пробил в ближний, но Ян Облак успел сложиться и парировал удар.

Тем более обидным оказался необязательный пенальти, заработанный коллективом Матьяжа Кека незадолго до перерыва. Ян Вороговский пытался прикрыть мяч корпусом в штрафной от Петара Стояновича, хотя вполне мог вынести его за боковую, позволил опекуну вырваться на оперативный простор и ударил его по ногам. Шимон Марциняк на «точку» показал не сразу, но, посмотрев повтор, изменил свой вердикт. А Беньямин Шешко уверенно переиграл Игоря Шацкого.

Однако гости не собирались сдаваться. Не успели игроки вернуться на поле, как счёт сравнялся. Причём отличиться удалось Рамазану Оразову, выступающему за словенский «Копер». Он грамотно открылся под прострел Максима Самородова и с близкой дистанции не оставил шансов Облаку.

Но в дальнейшем победу могли вырвать скорее хозяева. Например, Шацкий потащил выстрел Эрика Янжи со стандарта в ближнюю девятку, а Исламбек Куат вынес мяч с линии. А когда в концовке Адиев произвёл рокировки, призванные усилить атаку, сработала замена коллеги. В ходе контрвыпада Беньямин Вербич убежал вперёд по левому флангу и из угла штрафной красиво отправил снаряд в дальний. Так словенцы лишь во второй раз в истории пробились на первенство континента. Отечественные болельщики же могут порадоваться в их составе за защитника «Сочи» Ванью Дркушича и экс-футболиста ЦСКА Яку Бийола.

Разгром Молдавии

Удачное выступление Молдавии вовсе стало сенсацией. Ещё недавно команда с трудом набирала очки в отборах к Евро и ЧМ, но в нынешней квалификации дала бой Чехии, Албании и Польше. Более того, последние уже потеряли шансы на продолжение борьбы. А коллектив Сергея Клещенко ждал решающий поединок в Оломоуце, где гостей, чтобы подняться на вторую строчку, устраивала только победа.

В их успех изначально мало кто верил, но невольно помог скандал в стане хозяев. Перед судьбоносной встречей сразу трое основных футболистов Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта были выведены из состава из-за нарушения дисциплины. Сообщалось, что за двое суток до игры они были замечены в ночном клубе, где употребляли алкоголь.

Однако их потеря никак не сказалась на коллективе. Более того, Томаш Хоры, заменивший в старте Кухту, стал одним из главных героев. На 14-й минуте он выполнил великолепную разрезающую передачу на ход Давиде Доудере, и тот, убежав от защитника, пробил в дальний. Несмотря на столь неудачный дебют, молдаване сдаваться не собирались и в первой половине провели ряд неплохих атак, хотя создали не так много действительно опасных моментов.

Но когда в начале второй половины Владислав Бабогло получил две жёлтые карточки за девять минут, стало понятно, что совершить чудо дружине с постсоветского пространства будет сложно. Причём второй «горчичник» хавбек заработал как раз за фол на Хоры, когда ударил его локтем по лицу. Наконец, вскоре нападающий «Виктории Плзень» головой замкнул диагональ с углового и окончательно убил интригу. Точку же в концовке поставил Томаш Соучек.

Сенсация от Северной Македонии

Между тем, сборная Северной Македонии напоследок громко хлопнула дверью, в домашних стенах разойдясь миром с Англией. Если учесть, что ранее балканцы также в Скопье сыграли вничью с Италией, их можно назвать настоящей грозой фаворитов. А британцы вовсе в шести очных встречах с ними одержали всего три победы.

Также по теме Мощь фаворитов: Нидерланды вышли на Евро-2024, Франция забила 14 мячей Гибралтару, Италия разгромила Северную Македонию По итогам девятого тура отборочного этапа ещё семь сборных досрочно гарантировали себе путёвки на чемпионат Европы по футболу 2024...

Впрочем, подопечные Гарета Саутгейта давно обеспечили себе не только путёвку на Евро, но и первое место в группе, а потому оказались лишены мотивации. Хотя они, разумеется, владели инициативой. На старте Деклан Райс даже попал в штангу. Но незадолго до перерыва хозяева заработали необязательный пенальти. Рико Льюис ударил по лицу в собственной штрафной Бояна Миовски, на что рефери сначала не обратил внимания. Однако, получив подсказ от помощников и посмотрев повтор, он указал на «точку». Джордан Пикфорд отразил выстрел Эниса Барди, но оппонент первым успел на добивание.

Спас же «Трёх львов» Гарри Кейн, которого Гарет Саутгейт хотел поберечь. Однако в сложный момент во втором тайме он бросил лидера в бой, и тот первым же касанием принёс пользу. После розыгрыша корнера форвард выиграл верховую борьбу и с линии вратарской отправил мяч в створ. Однако гол впоследствии всё-таки записали на Яни Атанасова, головы которого снаряд коснулся последним. Чуть ранее Столе Димитриевски огорчил Джек Грилиш, но его мяч отменили из-за офсайда.