Спаллетти ответил украинскому журналисту, почему поздравил «Зенит» с чемпионством

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объяснил украинскому журналисту, почему поздравил «Зенит» с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

«Я получил комплимент по поводу моей работы в Серии А и подумал, что могу ответить поздравлением. Кажется, несправедливо связывать спортивную победу с конфликтом», — цитирует тренера Football Italia.

Он добавил, что тренировал главного тренера «Зенита» Сергея Семака, а также был в хороших отношениях с президентом клуба.

В сезоне-2022/23 санкт-петербургская команда выиграла пятое подряд чемпионство РПЛ.

Ранее сообщалось, что Гвардиола, Хави и Спаллетти претендуют на звание лучшего тренера года.