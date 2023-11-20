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Спаллетти ответил украинскому журналисту, почему поздравил «Зенит» с чемпионством

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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объяснил украинскому журналисту, почему поздравил «Зенит» с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.
Спаллетти ответил украинскому журналисту, почему поздравил «Зенит» с чемпионством
  • Gettyimages.ru
  • © Luciano Spalletti

«Я получил комплимент по поводу моей работы в Серии А и подумал, что могу ответить поздравлением. Кажется, несправедливо связывать спортивную победу с конфликтом», — цитирует тренера Football Italia.

Он добавил, что тренировал главного тренера «Зенита» Сергея Семака, а также был в хороших отношениях с президентом клуба.

В сезоне-2022/23 санкт-петербургская команда выиграла пятое подряд чемпионство РПЛ.

Ранее сообщалось, что Гвардиола, Хави и Спаллетти претендуют на звание лучшего тренера года.

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