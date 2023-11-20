Спаллетти ответил украинскому журналисту, почему поздравил «Зенит» с чемпионством
- Gettyimages.ru
- © Luciano Spalletti
«Я получил комплимент по поводу моей работы в Серии А и подумал, что могу ответить поздравлением. Кажется, несправедливо связывать спортивную победу с конфликтом», — цитирует тренера Football Italia.
Он добавил, что тренировал главного тренера «Зенита» Сергея Семака, а также был в хороших отношениях с президентом клуба.
В сезоне-2022/23 санкт-петербургская команда выиграла пятое подряд чемпионство РПЛ.
Ранее сообщалось, что Гвардиола, Хави и Спаллетти претендуют на звание лучшего тренера года.