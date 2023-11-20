Гол Бабича в концовке и покер Лукаку за тайм: Сербия впервые в истории вышла на Евро, Бельгия разгромила Азербайджан

Сборная Сербии впервые в истории пробилась в финальную стадию чемпионата Европы по футболу благодаря голу Срджана Бабича в концовке матча с Болгарией, а Черногория упустила победу над Венгрией. Покер Ромелу Лукаку за 21 минуту позволил Бельгии разгромить Азербайджан, а Испания сломила сопротивление Грузии и потеряла из-за травмы Гави. Португалия обыграла Исландию и завершила квалификацию без очковых потерь, а Шотландия и Норвегия забили шесть мячей на двоих.

Нервная концовка для Сербии

В первый игровой день заключительного тура отборочного этапа Евро-2024 должен был определиться только один обладатель путёвки в финальную стадию. В рамках группы G Сербия и Черногория вели за неё заочную борьбу. При этом «белые орлы» опережали конкурента на два очка, а также дважды обыграли его в очных противостояниях. Таким образом, в домашнем матче с Болгарией их устраивал мирный исход. «Храбрым соколам» же не только требовалось брать верх над Венгрией на выезде, но и дожидаться осечки соседей.

И когда на 17-й минуте Милош Велькович после подачи углового открыл счёт, показалось, что интрига умерла. Правда, чуть позже Слободан Рубежич вывел черногорцев вперёд в Будапеште. Но сербы явно расслабились и во втором тайме поплатились за это. Сначала Филип Костич не сумел выбить мяч из собственной штрафной и Георги Русев восстановил статус-кво, а затем Кирилл Десподов убежал на рандеву с Ваней Милинкович-Савичем едва ли не с центра поля и не упустил свой шанс. Но в параллельном поединке Доминик Собослаи за три минуты оформил дубль. Теперь сербы выходили дальше, даже несмотря на поражение.

Однако в концовке точку поставил Срджан Бабич. Он перепрыгнул опекуна на розыгрыше корнера и с близкой дистанции отправил мяч в сетку. К слову, для защитника «Спартака» этот гол оказался дебютным за сборную. Отрадно, что именно он фактически впервые в истории вывел национальную команду на первенство континента. В последний раз на Евро-2000 была представлена ещё Югославия. Сербия же ни разу не пробивалась на этот турнир. Например, в 2020-м балканцы обидно уступили в решающем стыке Шотландии в серии пенальти.

Разминка для Лукаку

В квартете F в воскресенье решалось, кто займёт первую строчку — Бельгия или Австрия. Последние уже завершили выступление и опережали оппонента на два очка. Перед «красными дьяволами» стояла посильная задача: в домашних стенах сломить сопротивление Азербайджана. Кавказцы несколько дней назад разгромили Швецию, но ничего не смогли противопоставить гранду — 0:5.

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Вдобавок их сильно подвёл Эдди Исрафилов, уже в середине первого тайма получивший две необязательные жёлтые карточки. Первую опорнику показали за срыв атаки на Жереми Доку, а вторую — за опасный подкат в ноги Ромелу Лукаку в центре поля.

Нападающего в этот вечер было не остановить даже с помощью фолов. Он умудрился оформить покер ещё в первом тайме, и на это у ветерана ушла всего 21 минута. Дважды он замыкал подачи с флангов, один раз отличился после скидки Леандро Троссарда, а в другом эпизоде убежал от защитников в ходе быстрой атаки. Результативность футболиста в сборной поражает. Он забил за неё уже 83 мяча и по этому показателю в Европе уступает только двум легендам: Криштиану Роналду (Португалия, 128) и Ференцу Пушкашу (Венгрия, 84). Зато бельгиец опередил пятикратного обладателя «Золотого мяча» в гонке бомбардиров квалификации. На его счету 14 голов, тогда как у конкурента — 10. Маловероятно, что кто-то сумеет потеснить его с вершины.

Также нельзя не отметить успех Доменико Тедеско. Назначение молодого бывшего наставника «Спартака» на столь ответственный пост вызывало вопросы, но он справился. Под руководством немца коллектив не только уверенно пробился на Евро-2024, но и не потерпел ни одного поражения при всего двух ничьих.

Невероятные сейвы Мамардашвили

Грузия, в отличие от соседей, сумела дать бой одной из сильнейших сборных континента — Испании. Отчасти подопечные Вилли Саньоля реабилитировались за домашний разгром от пиренейцев в сентябре (1:7). Не смутил их даже быстрый гол Робена Ле Нормана. На него мгновенно ответил Хвича Кварацхелия, убежавший на рандеву с Унаем Симоном и не оставивший ему шансов. Для вингера «Наполи» этот гол оказался пятым в последних четырёх играх за национальную команду.

Справедливости ради, кавказцы снова могли уступить с большой разницей в счёте, если бы не Георгий Мамардашвили. Страж ворот «Валенсии» просто не имел права ударить в грязь лицом во встрече с футболистами, со многими из которых регулярно пересекается в Примере. В итоге в общей сложности он совершил шесть потрясающих сейвов.

Однако выручать постоянно голкипер был не в состоянии, и после перерыва «красная фурия» добила оппонента. Ферран Торрес замкнул подачу Хосе Луиса Гайи на дальней штанге, а Лука Лочошвили отметился автоголом. Так испанцы одержали шестую победу подряд в квалификации Евро. Омрачила очередной успех лишь травма колена Гави. Ещё в первом тайме хавбека заменили после жёсткого подката Лочошвили. По информации СМИ, речь идёт о серьёзном повреждении. Неслучайно Торрес, забив, продемонстрировал футболку соотечественника, чтобы поддержать его.

Голевая перестрелка в Глазго

Шотландия в теории сохраняла возможность потеснить «красную фурию» с первой строчки октета А, но шансов на это было мало. Для реализации такого расклада британцам требовалось самим обыгрывать Норвегию и ждать поражения конкурента. Этого не произошло, зато коллективы в Глазго выдали настоящий концерт, по три раза огорчив друг друга. Причём скандинавам не помешало даже отсутствие травмированного Эрлинга Холанда.

Без своей главной звезды они дважды в первом тайме выходили вперёд. Сначала Арон Дённум отличился благодаря рикошету, а затем Йёрген Странн Ларсен замкнул прострел партнёра. В обоих случаях соперники отыгрывались с помощью стандартов. Джон Макгинн реализовал пенальти, а Лео Эстигор после подачи корнера срезал мяч в собственные ворота.

По истечении часа противостояния Стюарт Армстронг впервые склонил чашу весов на сторону хозяев. Однако удержать устраивающий счёт им не удалось. На 86-й минуте Мохамед Эльюнусси поставил точку.

Десять побед Португалии

Тем временем Португалия может остаться единственной сборной, не познавшей осечек в отборочном этапе. Повторить её результат способна лишь Франция, но она проведёт восемь матчей, тогда как «селесао» — десять. Во главе с новым наставником Роберто Мартинесом она взяла 100% очков.

Разумеется, в последнем туре его подопечные, давно гарантировавшие себе поездку в Германию, не собирались делать подарки скромной Исландии в Лиссабоне. Они владели мячом 70% времени, нанесли 12 ударов в створ против четырёх у оппонентов и подали 14 угловых. По такой статистике всего два пропущенных мяча — неплохой итог для гостей. Причём открыть счёт Бруну Фернандешу удалось только на 37-й минуте. А на 66-й вышедший на замену Рикарду Орта воспользовался скидкой Криштиану Роналду.

Сам ветеран забить в этот вечер не сумел и точно уступит в гонке бомбардиров как минимум Лукаку. Форвард, как обычно, был заряжён на ворота и стал лучшим на поле по количеству выстрелов — семь, три из которых — в створ. Однако удача ему не сопутствовала.