В третий раз подряд: Медведев проиграл Синнеру и не пробился в финал Итогового турнира ATP

Даниил Медведев не смог выйти в финал Итогового чемпионата ATP. В полуфинале россиянин уступил в трёх сетах Яннику Синнеру, не реализовав ни одного брейк-пойнта. В решающей партии он и вовсе сумел взять лишь один гейм. Для Медведева это поражение стало третьим подряд от итальянца этой осенью: ранее он уступал ему в финалах турниров в Пекине и Вене.

В заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP у Даниила Медведева была условная возможность выбрать себе соперника по полуфиналу. В случае победы над Карлосом Алькарасом он встречался бы с Новаком Джоковичем, а при поражении выходил на Янника Синнера. Судя по тому, что в игре с испанцем Даниил явно не выложился на полную, он предпочёл итальянца. Но выиграть у него, увы, не сумел.

Ещё несколько недель назад история личных встреч Медведева и Синнера была идеальной для россиянина. Он одержал победы во всех шести очных поединках, состоявшихся до турнира в Пекине нынешней осенью. В том числе дважды выигрывал в этом году. Однако с седьмой попытки итальянец сумел переломить негативную тенденцию, взяв верх над Даниилом в финале China Open на двух тай-брейках. Этот результат вовсе не был случайностью, и Янник подтвердил это во время их следующей встречи. Игра за титул в Вене продлилась три сета, но также осталась за четвёртой ракеткой мира.

Также по теме В тренировочном режиме: Медведев уступил Алькарасу и сыграет с Синнером в полуфинале Итогового турнира ATP Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP и занял второе место в...

Впрочем, по мнению финалиста Кубка Дэвиса Андрея Чеснокова, эти матчи проходили в равной борьбе и их итог не делал итальянца фаворитом нового противостояния.

Но один важный фактор, склонявший чашу весов в пользу хозяина корта, всё-таки был очевиден ещё до начала встречи — туринская публика. В Италии вовсе не забыли провокационное поведение россиянина на Итоговом турнире два года назад. Тогда, играя с Синнером, он начал демонстративно зевать, когда соперник повёл в счёте 5:4 во втором сете. В качестве напоминания об этом некрасивом эпизоде на одной из игр Медведева появился плакат, где были фото с того матча и подпись: «Даниил, тебе было скучно в Пекине и Вене?»

В итоге россиянин действительно столкнулся с давлением трибун, которые встречали овациями любую его ошибку. Хотя начало игры не предвещало беды: шанс огорчить итальянских болельщиков и взять подачу соперника Медведев заработал уже в третьем гейме. Причём добрался он до него со счёта 0-40, выиграв четыре розыгрыша подряд. Однако довести дело до логического завершения Даниил не сумел. А в следующем гейме точно такой же рывок с 0-40 совершил Синнер и с ходу реализовал брейк-пойнт. Этого преимущества итальянцу хватило для победы в сете, несмотря на все попытки отыграться со стороны финалиста US Open 2023.

Во второй партии Медведев стал играть более рискованно, что зачастую выливалось в ошибки по длине, но в то же время приносило ему яркие, активно выигранные мячи. Всего за сет у россиянина их накопилось 19 при девяти у итальянца.

Самая серьёзная борьба на этом отрезке развернулась в восьмом гейме, который продлился почти десять минут. Теннисисты шли очко в очко, и при счёте «ровно» грубо ошибся Синнер, подарив брейк-пойнт Медведеву. Но Даниил вновь не воспользовался представившейся возможностью, несмотря на то что Янник даже не попал первым мячом. Вторую подачу россиянин принял слишком мягко, позволив сопернику пробить навылет. Больше до брейк-пойнтов не добирался ни один из спортсменов, и партия перетекла в тай-брейк.

Медведев провёл его на одном дыхании, раз за разом исполняя неберущиеся подачи и добившись тройного сетбола. Особенно ярким получился розыгрыш, который в итоге принёс россиянину победу в партии. Он настолько филигранно принял выбивающую подачу итальянца точно в угол корта, что абсолютно сбил его с толку и вынудил ошибиться.

Также по теме Разными дорогами: Медведев победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, Рублёв уступил Алькарасу и вылетел Даниил Медведев досрочно пробился в полуфинал Итогового турнира ATP. Во втором матче группового этапа он в упорной борьбе взял верх...

По окончании сета Медведев взял медицинский перерыв из-за проблем с ягодичной мышцей. Пауза растянулась более чем на пять минут, но сбила с ритма в первую очередь россиянина. Уже во втором гейме решающей партии Синнер получил шанс взять подачу Даниила, так как тот несколько раз подряд отправил мяч за лицевую линию. В такой важный момент Медведев не справился с подачей и допустил двойную ошибку, которая стала для него роковой.

После этого Синнер поймал кураж, а россиянин, напротив, разнервничался и даже швырнул ракетку о корт, за что удостоился свиста от публики и предупреждения от арбитра.

Нельзя сказать, что Даниил вовсе бросил бороться, уступая в счёте. Ему удавались отдельные розыгрыши, но отчаянно не хватало стабильности и спокойствия. Синнер же, напротив, почти не ошибался и даже сделал ещё один брейк, выиграв для себя немного времени на восстановление перед финалом. Там его соперником станет победитель матча Джокович — Алькарас. Янник стал первым итальянцем, который вышел в финал Итогового турнира ATP.

Для Медведева же сезон окончен. Он завершает его на третьей строчке мирового рейтинга с пятью завоёванными трофеями. По количеству титулов этот год — лучший в карьере Даниила.