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Янчук считает, что у Медведева не было мотивации играть в полную силу с Алькарасом

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил игру российского теннисиста Даниила Медведева в матче с испанцем Карлосом Алькарасом.
Янчук считает, что у Медведева не было мотивации играть в полную силу с Алькарасом
  • AP
  • © Antonio Calanni

«Матч был интересным, динамичным. Алькарас превзошёл Медведева в скорости и заслуженно победил, но Медведев не был мотивирован играть на полную. Я думаю, что его вполне устроил результат сегодняшнего матча, главные матчи для него впереди», — приводит слова Янчука ТАСС.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу испанца. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Итоговый турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине.

Ранее Алькарас прокомментировал победу над Медведевым в матче Итогового турнира ATP.

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