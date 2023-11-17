Янчук считает, что у Медведева не было мотивации играть в полную силу с Алькарасом

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил игру российского теннисиста Даниила Медведева в матче с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Матч был интересным, динамичным. Алькарас превзошёл Медведева в скорости и заслуженно победил, но Медведев не был мотивирован играть на полную. Я думаю, что его вполне устроил результат сегодняшнего матча, главные матчи для него впереди», — приводит слова Янчука ТАСС.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу испанца. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Итоговый турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине.

Ранее Алькарас прокомментировал победу над Медведевым в матче Итогового турнира ATP.