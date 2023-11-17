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Камельзон: для Медведева попасть на Синнера в полуфинале лучше, чем на Джоковича

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил поражение россиянина Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса.
Камельзон: для Медведева попасть на Синнера в полуфинале лучше, чем на Джоковича
  • Gettyimages.ru

«Нет никакой трагедии в поражении Медведева от Алькараса. Попасть на Синнера в полуфинале даже лучше, чем на Джоковича. С Синнером Даня может поработать — это не проблема. Я уже говорил, что в этих группах любой может выиграть турнир. Единственный, кому я отдаю предпочтение — Джокович», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Алькараса. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).

Ранее стало известно, что Джокович обыграл поляка Хуберта Хуркача в третьем матче группового этапа Итогового турнирa ATP.

 

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