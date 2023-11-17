Камельзон: для Медведева попасть на Синнера в полуфинале лучше, чем на Джоковича
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«Нет никакой трагедии в поражении Медведева от Алькараса. Попасть на Синнера в полуфинале даже лучше, чем на Джоковича. С Синнером Даня может поработать — это не проблема. Я уже говорил, что в этих группах любой может выиграть турнир. Единственный, кому я отдаю предпочтение — Джокович», — цитирует Камельзона «Чемпионат».
Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Алькараса. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.
В полуфинале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.
Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).
Ранее стало известно, что Джокович обыграл поляка Хуберта Хуркача в третьем матче группового этапа Итогового турнирa ATP.