Пираев «задушил» Буторина, а Арышев и Жусупов победили в титульных схватках: чем запомнился AMC Fight Nights 122

Мариф Пираев сломил сопротивление Максима Буторина в главном поединке турнира AMC Fight Nights 122, который прошёл в Москве. Во втором раунде боец провёл удушающий приём сзади и одержал 33-ю победу в карьере. В свою очередь, Дмитрий Арышев единогласным решением судей взял верх над Ирвином Мачадо и завоевал временный титул в среднем весе, а Сабит Жусупов нокаутировал Вандерлея Жуниора и провёл первую защиту пояса в полулёгкой категории.

Изначально AMC Fight Nights 122 мог смело входить в число самых ожидаемых турниров осени в российских MMA. Ведь в его основной программе значились сразу два титульных поединка, а также яркий бой с участием старожилов промоушена — Марифа Пираева и Максима Буторина. Однако в последние дни перед шоу организаторы столкнулись с серьёзными проблемами.

Сначала из-за травмы выбыл претендент на пояс в полулёгком весе Магеррам Гасанзаде, вследствие чего под вопросом оказалось выступление обладателя трофея Сабита Жусупова. В итоге выйти на замену на девятидневном уведомлении согласился Вандерлей Жуниор — бразилец с мексиканскими корнями, ранее не хватавший звёзд с неба как на родине, так и в России (15-6). Здесь он бился под эгидой лиги MMA Series, где выиграл лишь три схватки из пяти. Причём Саиду Хатиеву уступил из-за травмы руки.

А уже за три дня сменился и один из участников битвы за временный титул в среднем весе. Изначально будущий оппонент Владимира Минеева должен был определяться в противостоянии Дмитрия Арышева и Даурена Ермекова, но казахстанец также был вынужден отказаться от боя из-за проблем со здоровьем. И вновь его место занял спортсмен из Южной Америки, но с ещё более непрезентабельным рекордом, чем у соотечественника. За свою карьеру Ирвин Мачадо взял верх в чуть более половины поединков (19-12-2), а российским болельщикам запомнился по бесславному пребыванию в ACA. В лиге он восемь раз заходил в клетку и лишь однажды победил, потерпев шесть поражений. Да, лишь одно из них было досрочным, зато получилось очень запоминающимся. Во втором раунде бразилец пропустил сокрушительный удар-колесо (уил-кик) в голову и рухнул на канвас.

Первыми вопросы решали Жусупов и Жуниор. И поначалу у бразильца даже многое получалось. Да, в скорости и ударной технике конкурировать с казахстанцем он не мог, но в борьбе выглядел явно сильнее. Уже в начале отрезка претендент довольно легко уложил чемпиона на канвас и без лишних усилий удерживал его там почти до гонга. И хотя ничего значимого сделать не сумел, с большой долей вероятности склонил судей на свою сторону, обеспечив себе неплохой задел.

Жусупов явно был недоволен своими действиями в первой пятиминутке, поэтому сразу бросился реваншироваться. Поначалу он не очень в этом преуспевал. На его атаку Жуниор ответил неплохим встречным попаданием слева и немного осадил чемпиона. Однако внезапно сам заигрался. Решение исполнить удар коленом в прыжке было слишком опрометчивым, а наказание последовало незамедлительно. Сабит встретил Вандерлея разящей контратакой и сбил с ног.

И хотя с ходу добить претендента не вышло, дальше именно чемпион царствовал в клетке. В течение следующих трёх минут Жусупов заблокировал несколько проходов в ноги, а в стойке целенаправленно «разбивал» Жуниора, постоянно поддавливая его. И очень скоро добился своего. Окончательно замедлившийся бразилец пропустил тяжелейший правый прямой, а пока падал, в челюсть зашёл и хук слева. Вандерлей оказался в глухом нокауте, поэтому добивание от Сабита было явно лишним.

Жусупов одержал седьмую победу подряд и успешно провёл первую защиту титула AMC Fight Nights в полулёгком весе. При этом второй раз отстаивать звание он, скорее всего, будет уже на турнире в родном Казахстане. Как объявил по окончании схватки глава промоушена Камил Гаджиев, в 2024-м лига планирует устроить шоу в родной стране Сабита и всё же организовать их дуэль с Гасанзаде.

Яркого выступления ждали и от Арышева, благо основания для этого были. Россиянин выиграл девять битв подряд, сразу восемь из них завершив досрочно. Поэтому мало кто ожидал, что Мачадо сумеет продержаться все запланированные 25 минут. Однако бразилец удивил и оказался гораздо крепче, чем многие предполагали.

Да, поначалу Дмитрий наголову превосходил Ирвина в стойке. Он постоянно работал первым номером, зажимал соперника у сетки и угрожал ему ударами как в голову, так и по корпусу. И хотя попадал он далеко не всегда, брал количеством. Бой больше походил на спарринг, в котором один тренировал атаку, а второй — преимущественно защиту, лишь изредка пробуя отвечать.

Но по-настоящему жёстко попасть Арышеву всё не удавалось. В первом раунде серьёзно приложиться он не смог, во втором ограничился лишь одним неплохим попаданием на выходе из размена, при этом сам пропустил пусть и не акцентированный, но неприятный хай-кик. Не всё просто было и в третьем. После пары удачных выпадов Мачадо даже пошёл вперёд и забрал центр, а на последней минуте чуть было не потряс россиянина. И возродил интригу в противостоянии.

Четвёртый отрезок стал самым богатым на события. Перед его началом тренеры посоветовали Арышеву не гоняться за нокаутом, а спокойно переигрывать Мачадо, но тот не отказался от своей агрессивной манеры. И чуть было не поплатился. Дмитрий был пойман на встречном движении и упал на настил, но сразу поднялся и сумел быстро восстановиться. А уже в концовке чуть было не заставил рефери вмешаться. Судя по всему, роковым чуть было не стал левый хук по печени, из-за которого Ирвин согнулся пополам, а потом оказался под градом ударом. Но чудом сумел пережить избиение.

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Видимо, Арышев оставил слишком много сил в концовке предыдущего раунда, поэтому заключительный провёл преимущественно вторым номером. И пусть позволил Мачадо создать себе проблемы, до чего-то серьёзного дело не дошло. Быть может, если бы тот меньше позировал и кривлялся, то успел бы запомниться чем-то более значимым. Так или иначе, россиянин впервые в карьере отработал все 25 минут и взял верх единогласным решением судей, благодаря чему продлил успешную серию до десяти поединков и завоевал временный пояс в 83,9 кг. Двое отдали ему все пять отрезков, третий был чуть более благосклонен к бразильцу (49:46).

В отличие от Арышева и Мачадо, участники главного боя вечера не стали доводить дело до решения судей. С первых же минут в клетке началась бескомпромиссная рубка, в которой Максим смотрелся явно интереснее. Пара значимых попаданий чуть было не отправили Марифа на канвас, но тот вовремя вспомнил о борцовских навыках и до конца пятиминутки мучил соперника сначала в партере, а потом в клинче у сетки.

И долго сопротивляться Буторин не сумел. Уже во втором раунде он вновь позволил уложить себя на настил, а впоследствии запустил Пираева за спину. Тот набросил удушающий сзади и своего уже не упустил, хотя оппонент сопротивлялся очень долго. Для Марифа эта победа стала 33-й в карьере.