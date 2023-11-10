Олейник проведёт реванш против британца Томпсона на турнире в Екатеринбурге
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- © James Gilbert
Соревнования в Екатеринбурге пройдут 15 декабря, сообщает пресс-служба организации.
Бой Олейника с Томпсоном станет соглавным событием вечера.
Напомним, что первый поединок между бойцами за титул чемпиона лиги в тяжёлом весе завершился в первом раунде. Томпсон нокаутировал Олейника.
На счету россиянина 79 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 60 побед и потерпел 18 поражений.
Ранее Олейник высказал мнение о поединке между Сергеем Павловичем и Томом Аспинэллом.