Олейник проведёт реванш против британца Томпсона на турнире в Екатеринбурге

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник проведёт свой следующий поединок против британского бойца Оли Томпсона на турнире RCC 17.

Соревнования в Екатеринбурге пройдут 15 декабря, сообщает пресс-служба организации.

Бой Олейника с Томпсоном станет соглавным событием вечера.

Напомним, что первый поединок между бойцами за титул чемпиона лиги в тяжёлом весе завершился в первом раунде. Томпсон нокаутировал Олейника.

На счету россиянина 79 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 60 побед и потерпел 18 поражений.

Ранее Олейник высказал мнение о поединке между Сергеем Павловичем и Томом Аспинэллом.