В борьбе с квадами: Ветлугин отстоял победу на этапе Гран-при в Омске, Петросян превзошла и Горбачёву, и саму себя

Матвей Ветлугин выиграл соревнования мужчин на Гран-при России по фигурному катанию в Омске. В произвольной программе он уступил Алексею Ерохову, но созданного накануне задела ему хватило для победы. Марк Кондратюк толком не совладал с квадами и остался лишь четвёртым. Аделия Петросян отомстила Алине Горбачёвой за поражение в короткой программе и обновила рекорды сезона по сумме баллов, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов реабилитировались за субботнее недоразумение и первенствовали с большим отрывом.

День произвольных программ на турнире в Омске открыли мужчины, и начало никак нельзя было назвать тривиальным: под пятым стартовым номером в первой разминке выступал экс-чемпион России и Европы Марк Кондратюк, и это придавало соревнованиям ощущение ирреальности.

Вроде бы совершенно рядовая ситуация. Провальные прокаты случаются со всеми, и не нужно далеко ходить за примером: олимпийский чемпион Пекина Нэйтан Чен проиграл предыдущую Олимпиаду в 2018-м ровно таким же образом — сорвав в короткой программе все три прыжковых элемента.

Просто по отношению к Кондратюку субботняя неудача выглядела особенно обидной. Марк — один из немногих фигуристов, кто даже при ошибках в прокате выглядит на льду как самодостаточная звезда, способная держать зал, управлять им, создавать вокруг себя антураж собственной, очень яркой истории.

По ходу невероятно успешного для себя олимпийского сезона, да и следующего, проведённого большей степенью в шоу, Кондратюк успел приучить публику именно к этому. И похоже, сам не ожидал, что «посадка» на соревновательный лёд может оказаться для него настолько жёсткой, а количество ошибок — зашкаливающим.

На произвольную фигурист заявил четыре четверных прыжка (лутц, тулуп и два сальхова), и впору было вспомнить разговор, который накануне состоялся с Артуром Гачинским о том, какое количество квадов можно считать в мужской программе нормой.

«Четыре четверных в наши дни фактически стали нормой. Если брать верхушку сборной России, все ребята уже прыгают минимум по три. Добавить ещё один — это точно не сверхзадача», — сказал экс-фигурист.

Но при этом добавил, что уже на ближайших Олимпийских играх разговор будет идти не столько о количестве элементов ультра-си, сколько о чистоте исполнения.

«Кто чище откатается, тот и выиграет», — добавил Артур, хотя это утверждение в принципе справедливо по отношению к любым соревнованиям.

К сожалению, второй прокат Кондратюку тоже не удался. Он превратился в поединок с прыжками, причём поединок проигранный: все четыре четверных были на местах, но с лутца фигурист приземлился в прокрут, с тулупа — на руки, с тройного акселя — в остановку, а каскад с сальховом судьи и вовсе заминусовали. Более-менее прилично Марку удался сольный квад-сальхов, но технику в своей группе он проиграл Ивану Попову.

За компоненты экс-чемпион Европы получил максимально возможные при таком прокате баллы, но это выглядело скорее утешительной подачкой. Спасательным жилетом, не позволяющим самому харизматичному фигуристу страны утонуть в российском рейтинге совсем уж глубоко.

Первое по-настоящему успешное выступление оказалось на счету Алексея Ерохова. Короткую программу фигурист в субботу провалил: потерял почти девять баллов базовой оценки, сделав бабочку вместо тройного акселя во второй половине программы. В произвольной спортсмен с тренером пошли на определённый риск в выборе музыкальной оперной темы с голосом: кататься так, чтобы тебя не задавила энергетика выдающегося исполнителя удаётся далеко не всем. Ерохов с этой задачей справился и вышел в лидеры, опередив Кондратюка на 15,51 балла в прокате и на 18,73 в сумме.

Теоретически обойти подопечного Виктории Волчковой был способен любой из тех, кто катался позже, но Михаил Терновский остался без четверного тулупа, Семён Соловьёв запомнился очень солидной прыжковой техникой, но упал с лутца и второго тройного акселя и получил штраф за хронометраж. Хотя в целом место для человека, ни разу в жизни не выступавшего во взрослых соревнованиях и тем более при столь внушительной аудитории, дебют стал неплохой отправной точкой.

Не избежал ошибок и прошлогодний победитель чемпионата России по прыжкам Григорий Фёдоров. Всё это фактически оставило Матвея Ветлугина в своей собственной лиге, где нужно было, чрезмерно не напрягаясь, записать на свой счёт первую в сезоне победу.

Также по теме Новые грани таланта: Семененко сразил яростью исполнения, а Петросян превзошла Плющенко Итоги этапа Гран-при России по фигурному катанию в Уфе нисколько не удивили, если оставить за кадром лидерство Романа Савосина в...

Сильные люди, как известно, лёгких путей не ищут. Свою «Апассионату» Матвей начал с того, что сорвал четверной лутц, превратив его в двойную бабочку, ещё одну бабочку сделал в комбинации прыжков, да и вообще гонялся за прыжками всю программу, оставшись в итоге не только без лутца, но и без заявленного четверного риттбергера.

По сумме, полученной за произвольный прокат, Ветлугин проиграл Ерохову 9,33 и даже сам сразу не понял, что удержался на вершине сводной таблицы.

«Я руки поднимал, радовался, что в тройке. Увидел на табло, что 268 баллов, подумал: «Нормально, двух баллов не хватило до победы». А потом спросил у Лёши Ерохова, какое у него место. Он сказал, что второй, и поздравил меня с победой», — со смехом сказал Ветлугин в микст-зоне.

Стоит заметить, что с подобной суммой баллов ученик Мишина мог бы стать на первом этапе серии только бронзовым призёром.

Женский финал прошёл примерно по тому же сценарию, что и мужской, с той лишь разницей, что в первой разминке не оказалось вообще никого, кто мог бы составить конкуренцию лидерам в борьбе за медали. Если быть совсем откровенным, интересной (да и то с натяжкой) представлялась борьба за бронзу и поединок Алины Горбачёвой (с двумя четверными сальховами в заявке) с Аделией Петросян (с двумя четверными флипами) за золото.

Неким диссонансом в этой картинке выглядело отсутствие у борта Этери Тутберидзе, словно тренера вообще не волнует, как откатается главная звезда её нынешней группы, но тому было объяснение: поездку в США на турнир Skate America наставница запланировала ещё до того, как было принято решение переместить Петросян с третьего этапа серии на второй.

В субботу в разговоре о тенденциях одиночного катания Гачинский заметил, что ситуация в целом как бы возвращается в те времена, когда тренеры работали уже со зрелыми спортсменками, а не с детьми. Когда катались Ирина Слуцкая и Мария Бутырская.

На самом же деле, если вывести Горбачёву и Петросян за скобки, приходилось констатировать, что до перечисленных великих предшественниц нынешние не дотягивают. Та же Бутырская пробовала исполнять в тренировках тройной аксель, а Слуцкая успешно прыгала тройные каскады флип — риттбергер и лутц — риттбергер, на что в Омске не посягнул никто из их последовательниц. А это было почти 20 лет назад.

Выходу Петросян предшествовали два очень симпатичных чистых проката петербурженки Софьи Захаровой и москвички Марии Агаевой, в результате чего бронза ушла в «московские» руки.

Петросян начала программу четверным флипом, вторым прыжком решила выполнить тулуп и упала. Но в целом сравнение однозначно осталось в её пользу. Горбачёва дважды отметилась бабочками (вместо четверного сальхова и тройного лутца) и однозначно проиграла презентацию: там, где у Алины большей частью были беговые шаги, Аделия поражала бесконечной вязью кружев.

Считать неудачей второе место при столь мощной сопернице, наверное, не стоит, но не назвать и успехом: по итогу произвольной программы Горбачёва заработала только четвёртую сумму баллов.

Момент кульминации всего турнира наступил, когда на лёд вышли пары. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов (второе место после короткой программы) заявили четверную подкрутку. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук собирались брать своё при помощи лутцевого каскада с двумя «дуплями» и тройного риттбергера. И даже у Алёны Косторной и Георгия Куницы прыжковый набор вызывал уважение: каскад тройной флип — тройной тулуп — двойной аксель и сольный тройной лутц во второй части программы.

Мишиной и Галлямову в этой компании было, возможно, труднее, чем всем остальным, вместе взятым. У них, в отличие от более молодых и наглых соперников, которые пришли в парное катание уже на ином витке сложности, в силу возраста и титулов уже нет простора для усложнения программы, условно заменив тройной сальхов на лутц или флип. Нет возможности поставить внезапно-неожиданную программу, потому что надо делать ставку прежде всего на надёжно-проверенную. Титулы в этом плане не только возвышают атлета над соперниками, но и ограничивают тоже.

Однако экс-чемпионы мира всё равно решились на усложнение, добавив в каскад с сальховом два двойных акселя. Но главный их козырь заключался прежде всего в качестве элементов.

У Косторной и Куницы же чистого проката на этот раз не получилось: Алёна прекрасно выполнила тройной флип и упала с тулупа. Ещё один сбой произошёл на втором выбросе. Возможно, на внутреннем равновесии сказалось то, что накануне партнёрша довольно болезненно отреагировала на оценки в короткой программе, когда судьи явно растерялись, не до конца понимая, как оценивать дебютантов.

Хотя в целом повода для расстройства нет никакого: новички, помимо почти равной сложности с лидерами (третья базовая сумма), показали отличную скорость и технику, прекрасное взаимодействие, а вопрос стабильности при наличии этих составляющих — это всего лишь дело времени и тренировок.

Артемьева и Брюханов с собственной заявкой не справились. Точнее, справились, но не до конца: выполнив четверную подкрутку, Юля упала на спуске прямо под ноги Алексею. Плюс фигуристы довольно серьёзно ошиблись в прыжковом каскаде. Но бронзовая медаль осталась за ними.

Недостаток качества с лихвой был компенсирован серебряным и золотым прокатами. Наиболее сложный набор элементов показали Хабибуллина и Княжук, наиболее качественный — Мишина и Галлямов. Наташе и Илье совсем незначительно заминусовали каскад, в то время как экс-чемпионы мира не допустили ни единой шероховатости, доказав тем самым, что на текущем отрезке сезона им всё ещё нет равных. Кто бы что по этому поводу ни говорил.