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Мишин: отплёвываться какой-то фразой о приостановке карьеры Туктамышевой не хочу

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал заявление своей подопечной Елизаветы Туктамышевой о приостановке карьеры.
Мишин: отплёвываться какой-то фразой о приостановке карьеры Туктамышевой не хочу
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Лиза Туктамышева — это не эссе, не рассказ и не повесть, это эпос. Отплёвываться какой-то фразой я не хочу», — приводит слова Мишина Sport24.

22 октября Туктамышева объявила, что берёт паузу, чтобы «заниматься собой».

26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее Туктамышева призналась, что думает о тренерстве после завершения карьеры.

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