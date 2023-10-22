Мишин: отплёвываться какой-то фразой о приостановке карьеры Туктамышевой не хочу

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал заявление своей подопечной Елизаветы Туктамышевой о приостановке карьеры.

«Лиза Туктамышева — это не эссе, не рассказ и не повесть, это эпос. Отплёвываться какой-то фразой я не хочу», — приводит слова Мишина Sport24.

22 октября Туктамышева объявила, что берёт паузу, чтобы «заниматься собой».

26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее Туктамышева призналась, что думает о тренерстве после завершения карьеры.