Мишин: отплёвываться какой-то фразой о приостановке карьеры Туктамышевой не хочу
- РИА Новости
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«Лиза Туктамышева — это не эссе, не рассказ и не повесть, это эпос. Отплёвываться какой-то фразой я не хочу», — приводит слова Мишина Sport24.
22 октября Туктамышева объявила, что берёт паузу, чтобы «заниматься собой».
26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.
Ранее Туктамышева призналась, что думает о тренерстве после завершения карьеры.