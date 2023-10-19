Туктамышева призналась, что думает о тренерстве после завершения карьеры

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о планах после завершения карьеры.

«Мне хочется пойти в медиа: если будут меня приглашать, то я точно отказывать не буду. Ну, как вариант, да, я рассматриваю тренерскую карьеру, но не сейчас. Точнее, не сразу после того, как я закончу», — приводит слова Туктамышевой YouTube-канал «СБГ Шоу».

18 октября стало известно, что Туктамышева пропустит сезон-2023/24, чтобы сосредоточиться на выступлениях в шоу.

26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее Туктамышева рассказала, что прозвище Императрица ей дали в 12 лет.