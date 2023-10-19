Туктамышева рассказала, что прозвище Императрица ей дали в 12 лет

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о появлении прозвища Императрица.

«Мне дали это прозвище, когда мне было 13 или 12 лет. У меня появилась фан-база, и там прозвали Алая Императрица Елизавета Туктамышева. «Шальная» можно бы было сейчас добавить», — сказала фигуристка на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

18 октября стало известно, что Туктамышева пропустит сезон-2023/24, чтобы сосредоточиться на выступлениях в шоу.

26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что РУСАДА усилило контроль за Туктамышевой с начала 2023 года.