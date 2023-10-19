Туктамышева рассказала, что прозвище Императрица ей дали в 12 лет
- РИА Новости
«Мне дали это прозвище, когда мне было 13 или 12 лет. У меня появилась фан-база, и там прозвали Алая Императрица Елизавета Туктамышева. «Шальная» можно бы было сейчас добавить», — сказала фигуристка на YouTube-канале «СБГ ШОУ».
18 октября стало известно, что Туктамышева пропустит сезон-2023/24, чтобы сосредоточиться на выступлениях в шоу.
26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.
Ранее сообщалось, что РУСАДА усилило контроль за Туктамышевой с начала 2023 года.