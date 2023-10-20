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Медведева заявила, что не было вариантов проверить теорию о вреде секса перед турнирами

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Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о вреде секса перед соревнованиями.
Медведева заявила, что не было вариантов проверить теорию о вреде секса перед турнирами
  • Gettyimages.ru

«Нас на турнирах и соревнованиях строго аккредитовывают. Всю мою сознательную жизнь у меня наставник был либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на фигуриста и на тренера. Поэтому у меня не было вариантов проверить», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат».

23-летняя россиянка является двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр. Также на счету фигуристки по две победы на чемпионатах мира и Европы.

Ранее Медведева рассказала, возникало ли у неё по ходу карьеры желание уйти из спорта.

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