Медведева заявила, что не было вариантов проверить теорию о вреде секса перед турнирами

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о вреде секса перед соревнованиями.

«Нас на турнирах и соревнованиях строго аккредитовывают. Всю мою сознательную жизнь у меня наставник был либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на фигуриста и на тренера. Поэтому у меня не было вариантов проверить», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат».

23-летняя россиянка является двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр. Также на счету фигуристки по две победы на чемпионатах мира и Европы.

Ранее Медведева рассказала, возникало ли у неё по ходу карьеры желание уйти из спорта.