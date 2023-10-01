Лиз: верил в способность Тутберидзе склонять судей на сторону Дэвис и Смолкина
- РИА Новости
«Всегда верил в способность Тутберидзе склонять судей на сторону Дэвис и Смолкина. Хотел бы напомнить тем, кто назвал меня сумасшедшим, когда я заявлял, что этот дуэт мог бы стать вторым номером американской сборной», — заявил Лиз.
Дэвис и Смолкин набрали 188,94 балла в сумме за две программы и завоевали серебро турнира. Победителями стали Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании (200,46).
Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин идут вторыми после ритм-танца на «Мемориале Непелы».