Крах фаворитов: Ветлугин и Горбачёва вышли в лидеры на этапе Гран-при в Омске, Мишина и Галлямов остались без прыжка

Первый день Гран-при России по фигурному катанию в Омске подарил публике сразу несколько неожиданных результатов. Лидерство в соревновании мужчин после короткой программы захватил Матвей Ветлугин, второе место занял Григорий Фёдоров с отставанием 0,69 балла, а вот чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк завалил несколько прыжков и остался лишь восьмым. Аделия Петросян также не оправдала статус фаворита и позволила вырваться вперёд Алине Горбачёвой, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли свой вид с невыполненным прыжком.

Гран-при ISU, стартовавший в американском Аллене на неделю позже российского аналога, напомнил миру фигурного катания, что в короткой мужской программе существует такая вещь, как результат в 100 баллов. За океаном эту планку уже второй раз за сезон превышает Илья Малинин, и самое время задаться вопросом: насколько она достижима для тех, кто выходит на отечественный лёд.

Понятно, что подобной суммы по инерции ждали прежде всего от Марка Кондратюка. Но не получилось. Экс-чемпион Европы упал с четверного лутца, сделал степаут на тройном акселе и кое-как справился с четверным сальховом и двойным (!) тулупом — через прокруты между прыжками. В итоге лишь 78,96 и пролёт мимо сильнейшей разминки в финале. Итоговый результат подопечного Светланы Соколовской при очень высокой степени лояльности судей стал только восьмым.

А лучшим из дюжины участников стал Матвей Ветлугин с «Последним танго в Париже» и всего лишь одним четверным прыжком в заявке — 94,16. Парадокс, но подопечный Алексея Мишина вполне мог подобраться вплотную к заветной сотне, если бы не совершил ошибку во время исполнения каскада. Со стороны всё выглядело так, словно фигуристу сильно помешал нестандартный, хоккейный размер катка: и четверной, и каскад из лутца и риттбергера получились впритирку к бортам. Сольный тулуп Матвей выехал, а в каскаде замешкался и сделал прокрут между прыжками.

Из шести спортсменов, заявивших в короткой программе по два квада, лишь один смог справиться со своим контентом — Григорий Фёдоров. За что и удостоился 93,47 балла и промежуточного второго места. Ещё двое — Максим Терновский и Алексей Ерохов — неплохо справились с четверными, но посыпались на тройном акселе. Это спровоцировало вопрос: так ли уж случайно и профессор Мишин — с Ветлугиным, и его ученик Артур Гачинский — с Семёном Соловьёвым ограничили своих спортсменов единственным четверным и, судя по итоговому результату, добились желаемого? Гачинский на него ответил: неслучайно.

«Короткая программа всегда называлась у нас технической. Давным-давно считается, что главное здесь не выиграть, главное — не проиграть. Можно вспомнить слова Мишина. Он всегда очень любил повторять всем своим ученикам, что чистая короткая программа — это путь к победе. Понятно, что у всех парней сейчас идёт гонка за четверными — этого требуют сегодняшние реалии. Но, во-первых, такие прыжки не всегда поддаются исполнению, а во-вторых, короткая программа — это прежде всего расчёт. Особенно сейчас, когда немного изменились критерии оценки и стала важна чистота исполнения элементов. Порой целесообразнее сделать более простой прыжок, но — на максимальные плюсы. И окажешься в выигрыше», — пояснил бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года.

Соловьёв своим прокатом подтвердил сказанное тренером. Несмотря на то что он впервые в жизни выступал на столь значимом взрослом турнире и достижением могло бы считаться попадание в сильнейшую шестёрку, он стал третьим. Правда, первым делом получил от тренера не похвалу, а порцию критики: «Мог бы не делать степаут на приземлении с четверного тулупа, а побороться за выезд — ситуация это позволяла».

Девичий турнир свёлся к противостоянию всего двух спортсменок — Аделии Петросян, уже выигравшей самый первый из этапов Гран-при, и Алины Горбачёвой, которая после своего нашумевшего побега от тренера стала едва ли не главным ньюсмейкером сезона.

И вот тут громыхнуло уже всерьёз. Петросян коснулась льда второй ногой на приземлении с тройного акселя, осталась без каскада, и проиграла чистейшему прокату соперницы 4,41 балла. С предыдущим фаворитом — Кондратюком — фигуристку «Хрустального» роднило то, что в её случае судьи точно так же отработали по максимуму, но от поражения это не спасло.

На самом деле было удивительно, что за артистическую часть своего выступления Петросян получила больше, чем победительница. Возможно, в менее музыкально акцентированной постановке ошибки не выглядели бы столь критично. Но в конкретном случае от невероятно яркой по замыслу программы не осталось и намёка на выразительность. Особенно в сравнении с тем, как классно Аделия откатала своего Майкла Джексона на первом этапе серии в Уфе.

Турнир спортивных пар замыкал программу дня, и без потрясений не обошлось и там. Экс-чемпионы мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов остались без прыжка: при заходе на тройной сальхов партнёр слетел с ребра, и пара заработала большой совместный ноль.

При этом подопечные Тамары Москвиной остались в протоколе первыми, несмотря на то что технической оценкой проиграли сразу двум дуэтам — Юлии Артемьевой — Алексею Брюханову и Наталье Хабибуллиной — Илье Княжуку.

Визуально складывалось стойкое ощущение, что короткую программу выиграет последняя из перечисленных пар. Экс-чемпионы страны среди юниоров заявили и очень легко и параллельно выполнили тройной лутц, но судьи тем не менее основательно заминусовали прыжок за недокрут партнёрши.

Стоит отметить, что вторыми в категории базовой сложности стали дебютанты Гран-при и сезона в целом Алёна Косторная — Георгий Куница. Пара невероятно прибавила в скатанности за тот месяц, что прошёл со времени открытых прокатов, и даже притом что качество отдельных элементов пока ещё оставляет простор для роста, можно констатировать: в довольно узком кругу элитных спортивных пар появился реально сильный и опасный соперник.

Недоработки первого проката (из-за чего молодожёны завершили короткую программу с пятым результатом, проигрывая победителям всего 5,44 балла) прежде всего касались подкрутки и тодеса, хотя в первом из элементов скорее дало себя знать чрезмерное волнение — слишком нехарактерной для пары выглядела ошибка.

Другое дело, что по скорости, скольжению, представлению программы и композиции (то есть по всему тому, что составляет вторую оценку) пара однозначно была лучшей во всей линейке. Самой выразительной — так точно. Но один из арбитров по двум позициям поставил дебютантам оценку 6,75.

Единственное внятное объяснение, которое можно было найти применительно к этой ситуации, заключается в том, что судьи всегда ориентируются на что-то стороннее. На рейтинг, на результаты предыдущих выступлений. А тут — ни рейтинга, ни выступлений, а ставить что-то надо. Страшно: вдруг не угадаешь?

А в остальном — редкий случай, когда сразу пять пар оказались, что называется, на расстоянии вытянутой руки от чемпионов мира, пусть даже с приставкой «экс». Это гарантирует невероятное по накалу воскресное зрелище независимо от того, кто именно выйдет из битвы победителем.