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Косторная — о короткой программе в Омске: не так я представляла наш дебют

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Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная высказалась о дебюте в парном катании.
Косторная — о короткой программе в Омске: не так я представляла наш дебют
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют!!! Спасибо всем зрителям за ваши слова, поддержку и веру, мы будем стараться и радовать вас», — написала Косторная в Telegram-канале.

Пара получила от судей 68,06 балла и заняла пятое место.

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при России. Пара получила от судей 73,50 балла.

На втором месте расположились Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (72,85), третье — у Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (72,69). 

Произвольные программы пары покажут 22 октября.

Ранее Горбачёва выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Омске.

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