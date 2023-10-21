Косторная — о короткой программе в Омске: не так я представляла наш дебют
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«Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют!!! Спасибо всем зрителям за ваши слова, поддержку и веру, мы будем стараться и радовать вас», — написала Косторная в Telegram-канале.
Пара получила от судей 68,06 балла и заняла пятое место.
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при России. Пара получила от судей 73,50 балла.
На втором месте расположились Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (72,85), третье — у Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (72,69).
Произвольные программы пары покажут 22 октября.
Ранее Горбачёва выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Омске.