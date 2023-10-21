Косторная — о короткой программе в Омске: не так я представляла наш дебют

Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная высказалась о дебюте в парном катании.

«Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют!!! Спасибо всем зрителям за ваши слова, поддержку и веру, мы будем стараться и радовать вас», — написала Косторная в Telegram-канале.

Пара получила от судей 68,06 балла и заняла пятое место.

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при России. Пара получила от судей 73,50 балла.

На втором месте расположились Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (72,85), третье — у Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (72,69).

Произвольные программы пары покажут 22 октября.

Ранее Горбачёва выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Омске.