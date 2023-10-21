Тарасова считает, что фигуристке Горбачёвой нельзя плохо кататься после побега
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Горбачёва сегодня откаталась очень хорошо и заслуженно выиграла в короткой программе. А ей и нельзя кататься плохо после той истории с побегом, сколько о ней везде писали, сколько она всем нервов потрепала», — цитирует Тарасову ТАСС.
Спортсменка набрала 75,89 балла и стала лидером турнира.
На втором месте расположилась Аделия Петросян (71,48), третье — у Марии Агаевой (67,22).
Произвольные программы девушки покажут 22 октября.
Ранее Тарасова оценила перспективы Ангелопола в академии Плющенко.