Тарасова считает, что фигуристке Горбачёвой нельзя плохо кататься после побега

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение касательно проката фигуристки Алины Горбачёвой.

«Горбачёва сегодня откаталась очень хорошо и заслуженно выиграла в короткой программе. А ей и нельзя кататься плохо после той истории с побегом, сколько о ней везде писали, сколько она всем нервов потрепала», — цитирует Тарасову ТАСС.

Спортсменка набрала 75,89 балла и стала лидером турнира.

На втором месте расположилась Аделия Петросян (71,48), третье — у Марии Агаевой (67,22).

Произвольные программы девушки покажут 22 октября.

Ранее Тарасова оценила перспективы Ангелопола в академии Плющенко.