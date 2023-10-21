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Тарасова считает, что фигуристке Горбачёвой нельзя плохо кататься после побега

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение касательно проката фигуристки Алины Горбачёвой.
Тарасова считает, что фигуристке Горбачёвой нельзя плохо кататься после побега
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Горбачёва сегодня откаталась очень хорошо и заслуженно выиграла в короткой программе. А ей и нельзя кататься плохо после той истории с побегом, сколько о ней везде писали, сколько она всем нервов потрепала», — цитирует Тарасову ТАСС.

Спортсменка набрала 75,89 балла и стала лидером турнира.

На втором месте расположилась Аделия Петросян (71,48), третье — у Марии Агаевой (67,22). 

Произвольные программы девушки покажут 22 октября.

Ранее Тарасова оценила перспективы Ангелопола в академии Плющенко.

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