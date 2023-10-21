Тарасова оценила перспективы Ангелопола в академии Плющенко

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала переход Валерия Ангелопола в академию Евгения Плющенко.

«Посмотрим. Будем жить, будем видеть, сможет ли Ангелопол себя реабилитировать», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Как сообщает РИА Новости, Ангелопол отказался от комментариев по поводу возможной работы у Плющенко.

Ангелопол выступал в паре с Василисой Кагановской. 31 августа стало известно о распаде пары. Вместе они становились золотыми медалистами финала Гран-при России, победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее Ангелопол прокомментировал информацию о том, что ФФККР запретила тренерам сотрудничать с ним.