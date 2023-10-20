Давление на Кондратюка, дебют Косторной с Куницей и разогрев от Туктамышевой: чем интересен этап Гран-при России в Омске

Матвей Ветлугин может составить конкуренцию Марку Кондратюку, а Аделия Петросян собирается выиграть второй старт подряд. Анастасия Мишина и Александр Галлямов обязаны выделиться в соревнованиях пар, но прыжковый контент у их молодых конкурентов, в том числе у Алёны Косторной и Георгия Куницы, немного сложнее. О главных интригах второго этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске — в материале RT.

Второй этап Гран-при России, который в субботу и воскресенье пройдёт на «G-Drive Арене» Омска, очень похож на первый — тот, что на прошлой неделе состоялся в Уфе. Он такой же усечённый: награды будут разыграны в трёх видах катания, но вместо танцоров, как это было в Уфе, сейчас сезон откроют спортивные пары.

Схожим образом дело обстоит с фаворитами, которые очевидны. В женском турнире это снова Аделия Петросян, у которой имеется превосходный шанс завершить собственные выступления в серии Гран-при с двумя победами. То есть с максимальным количеством очков.

В мужском предстоящем поединке роль главного героя предусмотрена для Марка Кондратюка, но предусмотрена она скорее по инерции — за былые заслуги. Примерно так же, как по умолчанию отводилась Евгению Семененко в Уфе, а тот внезапно для всех (и прежде всего, наверное, для самого себя) проиграл короткую программу тёмной лошадке — пропустившему предыдущий сезон Роману Савосину.

Это совершенно не говорит о том, что один из фигуристов был готов к выступлению, а другой — нет. Скорее ту внезапную рокировку можно было расценивать как сигнал: мужское одиночное катание совершенно не собирается стоять на месте. Стоит кому-то из тех, кто считает себя «другой лигой», расслабиться, переключиться на шоу или просто выйти на лёд с недостаточной концентрацией, опасность быть сбитым с насиженных позиций может подстерегать в любой момент. В Уфе фавориту прилетело со стороны Савосина, в Омске его примером может вдохновиться Матвей Ветлугин. Да и вообще, нынешняя прыжковая конкуренция на мужском поле такова, что вторая оценка может не спасти лидера, если он окажется несостоятелен в технической части катания.

Тот же Ветлугин, кстати, крайне опасен для соперников, его вторая оценка высока по умолчанию. Матвею уже доводилось набирать за короткую программу под сотню баллов: на прошлогоднем чемпионате России он был четвёртым с результатом 97,58. Этого фигуриста ностальгически обожают как зрители, так, полагаю, и судьи, поскольку юный фигурист Алексея Мишина (совсем недавно ему исполнилось 20 лет) своими скольжением, пластикой и чувством музыки до боли напоминает на льду Михаила Коляду.

К сожалению, Ветлугин пока столь же непредсказуем в прыжках. В финале Гран-при России прошлого года не справился с первым из двух четверных тулупов и тройным акселем. В марте пробовал освоить четверной лутц, но получил травму ноги. Перед началом нынешнего сезона озвучил намерение включить в программу четверной риттбергер, и насколько этим планам будет суждено сбыться, мы, возможно, увидим в Омске.

Парное катание — это, безусловно, центральное событие всего этапа. Квинтэссенция сложности, мотивации — и вообще вишенка на торте. По умолчанию, разумеется, полагается, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов просто обязаны стоять особняком, не слишком опасаясь посягательства на свои позиции. На самом деле экс-чемпионам мира сейчас сложнее, чем кому бы то ни было. Они довольно давно достигли уровня, где требуется прилагать поистине титанические усилия для очередного шага вперёд как в сложности, так и в презентации. Им гораздо сложнее находить мотивацию, что бы ни говорили по этому поводу сами фигуристы и их тренеры.

А за спиной — целая свора более молодых, отчаянно голодных до результата соперников, которые совершенно спокойно относятся к тому, чтобы вставлять в программы тройные лутцы, флипы, риттбергеры, столь же буднично рассуждает о перспективе тройных акселей и четверных подкрутов, то есть о том, что более старшему поколению представляется едва ли не выходом в открытый космос. Да и учить новые прыжки, выбросы и подкрутки, будучи уже состоявшимся во всех отношениях спортсменом, сложнее.

Сложнейший (пока ещё) для парного катания прыжковый контент собираются показать в Омске даже Алёна Косторная и Георгий Куница. В короткой программе у дуэта запланирован тройной флип, в произвольной — он же в комбинации с тулупом и двойным акселем и тройной лутц. Понятно, что планы могут оказаться реализованы не полностью: всё-таки старт в Омске — это первый для спортсменов старт подобного уровня в совместной карьере и могут сказаться нервы. Но намерения как минимум заслуживают уважения.

Тройной лутц в каскаде с двумя двойными акселями и тройной риттбергер имеются в активе Натальи Хабибуллиной — Ильи Княжука. В прыжковом плане эта пара вообще одна из сильнейших. По словам самих фигуристов, они могут собрать любой набор в программе, а такой арсенал всегда создаёт спортсменам дополнительный запас психологической прочности.

А вот у Мишиной и Галлямова прыжки попроще. На открытых прокатах в сентябре фигуристы исполняли тройной сальхов в короткой программе, сальхов — ойлер — сальхов в произвольной и тройной тулуп. Наиболее реальный максимум, за счёт которого можно усложниться сейчас, это добавить в комбинацию к тройному сальхову два дупля (то есть двойных акселя), и в целом достаточно очевидно, что лидерам нельзя допускать ошибки. Иначе их может снести с проторённой дороги в кювет.

Ну и конечно же, нельзя оставить без внимания главного ньюсмейкера последних дней: на открытии соревнований выступит Елизавета Туктамышева, объявившая о приостановке карьеры. Помимо неё, на лёд с показательными номерами выйдут олимпийская чемпионка Анна Щербакова и вице-чемпионы Игр Виктория Синицина — Никита Кацалапов, но, похоже, это тот самый случай, когда звёздам первой величины уготована роль свиты.