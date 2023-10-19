Загитова: благодаря актёрскому мастерству начинаю лучше понимать себя

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала видео с занятий по актёрскому мастерству.

«Благодаря актёрскому мастерству я начинаю больше познавать и лучше понимать себя», — написала Загитова.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее Загитова начала продажу футболок со словом «Безызбежность».