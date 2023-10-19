Загитова: благодаря актёрскому мастерству начинаю лучше понимать себя
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«Благодаря актёрскому мастерству я начинаю больше познавать и лучше понимать себя», — написала Загитова.
Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.
Ранее Загитова начала продажу футболок со словом «Безызбежность».