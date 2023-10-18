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Куница объяснил, почему Косторная вынуждена была сменить платье после контрольных прокатов

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Российский фигурист Георгий Куница рассказал, почему чемпионке Европы Алёне Косторной пришлось сменить платье после контрольных прокатов.
Куница объяснил, почему Косторная вынуждена была сменить платье после контрольных прокатов
  • РИА Новости

«Не жалко было менять? Жалко, но что поделаешь? Судьи сказали, что, по их мнению, платье слишком «голое». В итоге цвет у платья остался прежним, но немного изменилась концепция. Появилась зелёная сетка», — заявил Куница в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, было ли большой проблемой переделать готовый костюм.

«Не слишком. Технически это не сложно, просто накануне выступлений дизайнеры часто бывают сильно загружены», — добавил Куница.

Ранее Куница рассказал, какие задачи они с Косторной ставят перед собой в плане результата.

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