Куница объяснил, почему Косторная вынуждена была сменить платье после контрольных прокатов

Российский фигурист Георгий Куница рассказал, почему чемпионке Европы Алёне Косторной пришлось сменить платье после контрольных прокатов.

«Не жалко было менять? Жалко, но что поделаешь? Судьи сказали, что, по их мнению, платье слишком «голое». В итоге цвет у платья остался прежним, но немного изменилась концепция. Появилась зелёная сетка», — заявил Куница в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, было ли большой проблемой переделать готовый костюм.

«Не слишком. Технически это не сложно, просто накануне выступлений дизайнеры часто бывают сильно загружены», — добавил Куница.

Ранее Куница рассказал, какие задачи они с Косторной ставят перед собой в плане результата.