Куница объяснил, почему Косторная вынуждена была сменить платье после контрольных прокатов
- РИА Новости
«Не жалко было менять? Жалко, но что поделаешь? Судьи сказали, что, по их мнению, платье слишком «голое». В итоге цвет у платья остался прежним, но немного изменилась концепция. Появилась зелёная сетка», — заявил Куница в интервью RT.
Он также ответил на вопрос, было ли большой проблемой переделать готовый костюм.
«Не слишком. Технически это не сложно, просто накануне выступлений дизайнеры часто бывают сильно загружены», — добавил Куница.
Ранее Куница рассказал, какие задачи они с Косторной ставят перед собой в плане результата.