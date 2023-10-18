Куница рассказал, какие задачи с Косторной ставят перед собой в плане результата

Российский фигурист Георгий Куница сообщил, какие задачи с чемпионкой Европы Алёной Косторной они ставят перед собой.

«В плане занятых мест конкретной задачи у нас нет, да и быть не может, поскольку достаточно сильны все соперники, а не только Настя Мишина с Александром Галлямовым, которые на этом этапе однозначные фавориты. Когда катаешься с лучшими, за ними невольно тянешься. Это совершенно иначе мотивирует. Как и постоянные тренировки с теми, кто сильнее тебя», — заявил Куница в интервью RT.

Ранее Куница рассказал, что ему не нравится критика в адрес чемпионки Европы Алёны Косторной.