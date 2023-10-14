Джино в ударе: Малкин набрал четыре очка во встрече с «Вашингтоном» и затмил Овечкина с Кросби

Евгений Малкин записал себе в актив один гол и три результативные передачи и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург». Российский нападающий затмил капитанов команд Сидни Кросби и Александра Овечкина, противостояние которых предвкушали болельщики и журналисты. Причём последний допустил ошибку, которая привела к первой пропущенной шайбе, не реализовал выход один на один и завершил игру с коэффициентом полезности «-1».

За океаном первая в сезоне встреча «Вашингтона» и «Питтсбурга» подавалась исключительно под соусом противостояния двух главных талантов поколения — Александра Овечкина и Сидни Кросби. Они сошлись на льду уже в 66-й раз за годы выступлений в НХЛ и оба находились в предвкушении накануне, рассыпаясь в комплиментах друг другу.

Однако не успел матч начаться, как стало ясно: солировать в нём будет совсем другой хоккеист, которого несправедливо задвинули на второй план за фигуры двух капитанов. Евгений Малкин поспешил напомнить о том, что этим летом «Пингвинз» не зря заключил с ним новый четырёхлетний контракт на $24 млн, и записал на свой счёт сразу четыре очка — гол и три результативные передачи. По окончании игры 37-летний нападающий был признан её первой звездой.

Евгений мог бы забить и больше, но свой первый по-настоящему опасный момент у ворот «Кэпиталз» не реализовал. На 13-й минуте встречи он подхватил шайбу после ошибки защитника и попытался отправить её в сетку из-под ноги, но голкипер соперника Чарли Линдгрен оказался начеку.

Он, к слову, получил место в старте буквально за несколько часов до игры, так как главный тренер Спенсер Карбери до последнего не был уверен, сможет ли сыграть основной вратарь Дарси Кемпер. Дело в том, что в четверг у хоккеиста и его супруги родился первенец, в связи с чем он пропустил несколько тренировок. В итоге голкипер вовсе не попал в заявку. Линдгрен же хоть и совершил 31 сейв, но спасти команду от поражения оказался не в силах.

Первый гол в его ворота случился во втором периоде, причём он стал результатом небрежности Овечкина, который потерял шайбу на выходе из своей зоны. «Пингвинз», до этого буквально задавившие соперника на его половине площадки, в полной мере воспользовались этой оплошностью: Рикард Раккель вовремя увидел Малкина, забытого защитниками перед воротами, и на этот раз уроженец Магнитогорска не промахнулся.

Спустя всего пару минут Кросби удвоил преимущество, поборовшись на пятачке и протолкнув шайбу мимо Линдгрена. А начался голевой момент с передачи Малкина на Джейка Гюнцеля. До конца второго игрового отрезка эта же троица соорудила ещё один гол в большинстве, а вот Овечкин упустил свой шанс размочить счёт. Капитан «Кэпиталз» получил шикарный пас от партнёра, в одиночестве убежал на свидание с Тристаном Джерри, но переиграть голкипера «Питтсбурга» не сумел. Александр попытался пробросить между щитков, но канадец среагировал молниеносно. Всего за матч Овечкин исполнил лишь четыре броска в створ и завершил его с коэффициентом полезности «-1».

По завершении игры Александр Великий взял на себя вину за первый гол, посетовал на неудачный старт и пообещал, что команда сделает правильные выводы из поражения.

«Думаю, в первом периоде мы играли хорошо. Во втором не забили. А соперник забил. Такое уж это дело ― игра», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Финальную точку во встрече поставил Райлли Смит, однако главным героем последнего голевого эпизода вновь стал Малкин. Он умудрился достать уходящую шайбу, вытянувшись в струнку, а затем ещё и выдал через центр идеальный пас открывшемуся в чужой зоне партнёру. Тот без помех расстрелял голкипера хозяев. Разгром 0:4 — вовсе не тот результат, на который рассчитывал «Вашингтон» в матче открытия сезона. Причём столичные хоккеисты впервые в истории не смогли поразить ворота противника в стартовой встрече регулярки.

Малкин же в 41-й раз в карьере завершил игру минимум с тремя результативными передачами и догнал по этому показателю Никиту Кучерова. Соотечественники теперь делят шестое место в рейтинге, который возглавляет Яромир Ягр с 67 играми. Кроме того, россиянин вышел на чистое 42-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ с активом в 1233 очка.

А ещё для Евгения и его многолетнего партнёра Кросби это уже 103-й победный матч, в котором оба отметились голами.

«Когда твой соперник открывает сезон на домашнем льду, понимаешь, что он с самого начала задаст серьёзный темп. Думаю, мы хорошо справились, даже просто сдерживая этот натиск. Первый гол Джино здорово нас подстегнул. А когда мы затем несколько раз реализовали большинство, это нас ещё больше ободрило», — прокомментировал ход встречи и игру Малкина канадский нападающий.

Высоко оценил выступление российского ветерана своей команды и главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. Он особо выделил видение игроком площадки и его способность оказаться в нужное время в нужном месте.

«По-моему, Малкин сегодня был в ударе. В таких случаях шайба словно следует за ним по пятам. <...> Тот голевой момент, который он создал для Райлли в конце игры, — совершенно невероятный пас. Борется он очень упорно. Думаю, когда Малкин демонстрирует такую игру, он настолько доминирует, что во всей Лиге ему почти нет равных», — подчеркнул американский специалист.