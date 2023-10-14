Агент Овечкина рассказал о готовности капитана «Вашингтона» к старту сезона НХЛ

Глеб Чистяков, агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказался о готовности своего клиента к новому сезону в НХЛ.

«Александр в отличном состоянии подходит к старту регулярного чемпионата НХЛ. Он сейчас хорошо готов к сезону. У него нет травм, ничего не беспокоит его», — цитирует Чистякова Metaratings.ru.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Кэпиталз» на драфте-2004 под первым номером. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Форвард с 823 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее Овечкин заявил, что покинет НХЛ, если перестанет получать удовольствие от игры.