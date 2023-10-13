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Овечкин заявил, что покинет НХЛ, если перестанет получать удовольствие от игры

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что получает продолжать удовольствие от выступления в хоккее.
Овечкин заявил, что покинет НХЛ, если перестанет получать удовольствие от игры
  • Gettyimages.ru

«Я продолжаю наслаждаться хоккеем. Когда я перестану получать от него удовольствие, для меня, наверно, будет неправильно оставаться здесь и играть так, как я хотел бы. Я чувствую себя хорошо, вы видите, что многие ребята чувствуют себя так же», — сказал Овечкин в ролике, опубликованном на сайте команды.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Кэпиталз» на драфте-2004 под первым номером. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Форвард с 823 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Коламбусом».

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