«Хочу выложиться на полную»: 38-летний Овечкин свой 19-й сезон в НХЛ готов провести на высоте
- РИА Новости
- © Кирилл Калинников
Александр Овечкин находится на пороге своего 19-го сезона в Национальной хоккейной лиге. «Вашингтон», получивший в межсезонье нового главного тренера — Спенсера Карбери, откроет чемпионат встречей с «Питтсбургом» в ночь на субботу, 14 октября. По словам капитана «Кэпиталз», главная его цель заключается в том, чтобы вывести команду в плей-офф.
В предыдущем сезоне «столичные» впервые с 2014 года не смогли пробиться в восьмёрку сильнейших Восточной конференции, пережив глубокий кризис после Нового года. Тогда они дважды выдали серии из шести поражений, чего не бывало с ними с 2003-го.
«Мы хотим сражаться за Кубок Стэнли. Мы хотим почувствовать эту атмосферу и напряжённость. В прошлом году произошло многое, были и травмы, а ещё мы потеряли очки, но это в прошлом. Сейчас ничего не поделаешь — так ведь? Поэтому нужно просто двигаться вперёд», — подчеркнул форвард.
Но, как бы ни старался Овечкин свести разговоры к результатам коллектива, совершенно очевидно, что особое внимание будет приковано именно к нему — в свете погони за вечным рекордом результативности НХЛ Уэйна Гретцки. Сейчас от легендарного канадца россиянина отделяет 72 гола. Вряд ли кто-то рискнёт предположить, что Александру по силам забросить столько за один сезон, ведь его лучший показатель в карьере — 65 шайб в сезоне-2007/08. Вот, например, по мнению обозревателя The Athletic Шона Макиндо, Александр преодолеет до конца регулярки ровно половину дистанции.
Отметка в 36 голов не кажется какой-то заоблачной, тем более что по итогам предыдущего розыгрыша в активе Великой Восьмёрки значилось 42 и он занял десятое место среди лучших снайперов лиги. Минимум по одному показателю россиянин уже сравнялся с Гретцки — оба забивали 40 и более раз в 13 сезонах. Этого результата москвич добился, находясь в тяжёлом психологическом состоянии после потери отца. Михаила Овечкина не стало в феврале 2023-го.
«Прошлый год, наверное, был самым тяжёлым для меня из-за того, что случилось с отцом, но такова жизнь. К сожалению, подобное происходит со всеми. Но у меня такая позиция: я хочу просто в этом сезоне выложиться на полную, чтобы вернуться к прежним показателям и помочь команде выйти в плей-офф. Такова наша цель», — подчеркнул Александр.
Если капитан «Вашингтона» не сбавит оборотов и обойдётся без травм, то сможет уже в следующем сезоне добраться до вершины рейтинга лучших снайперов НХЛ всех времён. А в том, что он приложит для этого максимум усилий, сомневаться не приходится. Так, по словам другого хоккеиста «Вашингтона», Ти Джея Оши, разговоры о том, что Овечкин «уже не тот», ходят постоянно, но он продолжает поддерживать ту высокую планку, которую установил когда-то.
«Я уже какое-то время назад всё для себя понял и просто больше в нём не сомневаюсь. Мне кажется, он покажет себя так же великолепно, как и всегда, и, думаю, будет руководить нами так же, как делает это обычно, и это будет ещё один интересный год», — заявил американец.
Если вынести за скобки погоню за Гретцки, у Овечкина остаётся ещё множество целей, которые можно достичь уже в стартовавшем сезоне. Так, ему осталось забросить всего одну шайбу в большинстве, чтобы в его активе их стало ровно 300. Кроме того, рискует пасть рекорд по наибольшему количеству голов, забитых за один сезон игроками в возрасте старше 38 лет.
Сейчас он принадлежит Горди Хоу (тому самому канадцу, которого Александр подвинул со второй строчки в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю), и составляет 44 гола. А если капитану «Вашингтона» удастся пробить отметку 50+, он станет абсолютно недосягаемым по количеству таких сезонов. Сейчас российский спортсмен делит пальму первенства всё с тем же Гретцки и Майком Босси (у всех троих — по девять).
Впрочем, сам Александр относится ко всей этой магии цифр довольно философски, подчёркивая, что всевозможные вехи важны скорее для фанатов и журналистов, нежели для него. По его признанию, он старается не обращать внимания на подобные разговоры и просто делать свою работу на льду настолько хорошо, насколько это возможно.
Одноклубники Овечкина относятся к его достижениям с уважением и готовы во всём помогать своему лидеру. При этом хоккеисты уверены: капитан никогда не поставит личные интересы выше командных даже при том, что они неразрывно связаны.
«Если Ови будет здорово играть и забрасывать шайбы, то и у «Вашингтона» будут хорошие шансы на победу. Как товарищу по команде, мне хочется, чтобы он менял историю раз за разом, и последние пять лет он устанавливал достижение за достижением, но в конечном счёте самое главное — это коллектив. От Александра никогда не услышишь, что рекорд для него важнее, и, мне кажется, остальные тоже так не считают», — подчеркнул нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон.
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