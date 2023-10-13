«Хочу выложиться на полную»: 38-летний Овечкин свой 19-й сезон в НХЛ готов провести на высоте

Матчем с «Питтсбургом» 14 октября Александр Овечкин откроет свой 19-й сезон НХЛ в карьере. По признанию нападающего, главной целью для него является выход «Вашингтона» в плей-офф. Сам он постарается приблизиться к показателю лучшего бомбардира в истории лиги Уэйна Гретцки, от которого отстаёт на 72 гола. Обозреватель The Athletic Шон Макиндо предположил, что россиянину по силам забросить около 40 шайб. Партнёры же уверены, что ветеран не сбавит оборотов. Ти Джей Оши считает, что он по-прежнему будет вести команду за собой, а Том Уилсон заверил: для Александра на первом плане всегда стоят результаты коллектива, а не личные рекорды.

Александр Овечкин находится на пороге своего 19-го сезона в Национальной хоккейной лиге. «Вашингтон», получивший в межсезонье нового главного тренера — Спенсера Карбери, откроет чемпионат встречей с «Питтсбургом» в ночь на субботу, 14 октября. По словам капитана «Кэпиталз», главная его цель заключается в том, чтобы вывести команду в плей-офф.

В предыдущем сезоне «столичные» впервые с 2014 года не смогли пробиться в восьмёрку сильнейших Восточной конференции, пережив глубокий кризис после Нового года. Тогда они дважды выдали серии из шести поражений, чего не бывало с ними с 2003-го.

«Мы хотим сражаться за Кубок Стэнли. Мы хотим почувствовать эту атмосферу и напряжённость. В прошлом году произошло многое, были и травмы, а ещё мы потеряли очки, но это в прошлом. Сейчас ничего не поделаешь — так ведь? Поэтому нужно просто двигаться вперёд», — подчеркнул форвард.

Но, как бы ни старался Овечкин свести разговоры к результатам коллектива, совершенно очевидно, что особое внимание будет приковано именно к нему — в свете погони за вечным рекордом результативности НХЛ Уэйна Гретцки. Сейчас от легендарного канадца россиянина отделяет 72 гола. Вряд ли кто-то рискнёт предположить, что Александру по силам забросить столько за один сезон, ведь его лучший показатель в карьере — 65 шайб в сезоне-2007/08. Вот, например, по мнению обозревателя The Athletic Шона Макиндо, Александр преодолеет до конца регулярки ровно половину дистанции.

Отметка в 36 голов не кажется какой-то заоблачной, тем более что по итогам предыдущего розыгрыша в активе Великой Восьмёрки значилось 42 и он занял десятое место среди лучших снайперов лиги. Минимум по одному показателю россиянин уже сравнялся с Гретцки — оба забивали 40 и более раз в 13 сезонах. Этого результата москвич добился, находясь в тяжёлом психологическом состоянии после потери отца. Михаила Овечкина не стало в феврале 2023-го.

«Прошлый год, наверное, был самым тяжёлым для меня из-за того, что случилось с отцом, но такова жизнь. К сожалению, подобное происходит со всеми. Но у меня такая позиция: я хочу просто в этом сезоне выложиться на полную, чтобы вернуться к прежним показателям и помочь команде выйти в плей-офф. Такова наша цель», — подчеркнул Александр.

Если капитан «Вашингтона» не сбавит оборотов и обойдётся без травм, то сможет уже в следующем сезоне добраться до вершины рейтинга лучших снайперов НХЛ всех времён. А в том, что он приложит для этого максимум усилий, сомневаться не приходится. Так, по словам другого хоккеиста «Вашингтона», Ти Джея Оши, разговоры о том, что Овечкин «уже не тот», ходят постоянно, но он продолжает поддерживать ту высокую планку, которую установил когда-то.

«Я уже какое-то время назад всё для себя понял и просто больше в нём не сомневаюсь. Мне кажется, он покажет себя так же великолепно, как и всегда, и, думаю, будет руководить нами так же, как делает это обычно, и это будет ещё один интересный год», — заявил американец.

Если вынести за скобки погоню за Гретцки, у Овечкина остаётся ещё множество целей, которые можно достичь уже в стартовавшем сезоне. Так, ему осталось забросить всего одну шайбу в большинстве, чтобы в его активе их стало ровно 300. Кроме того, рискует пасть рекорд по наибольшему количеству голов, забитых за один сезон игроками в возрасте старше 38 лет.

Сейчас он принадлежит Горди Хоу (тому самому канадцу, которого Александр подвинул со второй строчки в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю), и составляет 44 гола. А если капитану «Вашингтона» удастся пробить отметку 50+, он станет абсолютно недосягаемым по количеству таких сезонов. Сейчас российский спортсмен делит пальму первенства всё с тем же Гретцки и Майком Босси (у всех троих — по девять).

Впрочем, сам Александр относится ко всей этой магии цифр довольно философски, подчёркивая, что всевозможные вехи важны скорее для фанатов и журналистов, нежели для него. По его признанию, он старается не обращать внимания на подобные разговоры и просто делать свою работу на льду настолько хорошо, насколько это возможно.

Одноклубники Овечкина относятся к его достижениям с уважением и готовы во всём помогать своему лидеру. При этом хоккеисты уверены: капитан никогда не поставит личные интересы выше командных даже при том, что они неразрывно связаны.

«Если Ови будет здорово играть и забрасывать шайбы, то и у «Вашингтона» будут хорошие шансы на победу. Как товарищу по команде, мне хочется, чтобы он менял историю раз за разом, и последние пять лет он устанавливал достижение за достижением, но в конечном счёте самое главное — это коллектив. От Александра никогда не услышишь, что рекорд для него важнее, и, мне кажется, остальные тоже так не считают», — подчеркнул нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон.