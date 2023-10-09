Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков лиги в сезоне-2023/24 по версии Forbes.

Доход россиянина в предстоящем сезоне составит $17,5 млн, сообщает Forbes.

Столько же в общей сумме получит нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. На третьей строчке — хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Российский форвард «Миннесота Уайлд» занял пятое место ($13 млн).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Кэпиталз» на драфте-2004 под первым номером. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Форвард с 823 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Коламбусом».