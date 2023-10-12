Передачи Кузьменко, Задорова и Зуба, досада Самсонова и 34 сейва Георгиева: чем запомнились россияне в НХЛ

Сразу три российских хоккеиста отличились результативными передачами в стартовых матчах своих команд нового сезона НХЛ. Андрей Кузьменко помог «Ванкуверу» разгромить «Эдмонтон», а Никита Задоров внёс вклад в триумф «Калгари» во встрече с «Виннипегом». Артём Зуб, в свою очередь, стал самым полезным игроком в матче с «Каролиной», но это не помогло «Оттаве» победить. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов выстоял в серии буллитов противостоянии с «Монреалем», а Александр Георгиев совершил 34 сейва в составе «Колорадо» в игре с «Лос-Анджелесом».

Новый сезон Национальной хоккейной лиги набирает обороты. «Ванкувер» выдал феерический матч на старте, камня на камне не оставив от победителя прошлого регулярного чемпионата «Эдмонтона». Встреча завершилась со счётом 8:1, а голкиперы гостей Джек Кемпбелл и Стюарт Скиннер на двоих отразили лишь 24 броска по воротам.

Прошлогодний дебютант НХЛ Андрей Кузьменко продолжил яркое выступление и в первом же матче нового сезона пополнил свой бомбардирский счёт. Россиянин принял участие в розыгрыше большинства в середине второго периода. Он отпасовал Элиасу Петтерсону у ворот «Ойлерз», швед попытался найти передачей Брока Бёзера, но шайба угодила тому в ногу и влетела в ворота. Этот гол стал для американца уже третьим в матче, а в заключительном периоде он отличился ещё раз, оформив, таким образом, покер. Также голы на свой счёт записали Конор Гарланд, Петтерсон, Джей Ти Миллер и Дакота Джошуа.

А вот вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко вынужден был покинуть площадку в середине третьего игрового отрезка. Как рассказал впоследствии главный тренер команды Рик Токкет, причиной плохого самочувствия Демко стала острая респираторная вирусная инфекция, которая привела к обезвоживанию организма.

Что касается Кузьменко, то он провёл на льду в общей сложности 16 минут 23 секунды и заработал коэффициент полезности «+1». В прошлой регулярке 27-летний уроженец Якутска набрал 74 очка (39 + 35), и активное начало позволяет надеяться, что в этом сезоне он сможет обновить свой рекорд.

Матч в Ванкувере запомнился не только голевой феерией, но и потасовкой на трибунах. Фанат «Ойлерз», недовольный разгромом, полез выяснять отношения с поклонником «Кэнакс». Тот плеснул в него пивом, после чего в ход пошли кулаки. Подоспевшая вовремя охрана разняла дебоширов.

Никита Задоров помог «Калгари» на своём льду обыграть «Виннипег», сделав пас под результативный бросок Маккензи Уигару в концовке первого периода. Этот гол вывел «Флэймз» вперёд — 2:1, а завершился матч со счётом 5:3 в пользу хозяев площадки. Также Задоров запомнился жёстким силовым приёмом против Владислава Наместникова. Игрок «Калгари» принял соотечественника на бедро так, что тот отлетел к борту и потерял шайбу. Но арбитры нарушения правил не усмотрели, и игра продолжилась.

В матче «Каролины» и «Оттавы» на льду появлялись три россиянина, но лишь один из них смог отличиться результативными действиями. Защитник гостей Артём Зуб помог своей команде открыть счёт в матче уже на 4-й минуте. Россиянин получил шайбу у синей линии и мощно бросил по воротам, а на пятачке направление снаряда подкорректировал Мэтью Жозеф. 28-летний Зуб стал самым полезным игроком своей команды в этом матче: он провёл на площадке без одной секунды 20 минут и единственный среди всех игроков заработал коэффициент полезности «+2». Однако его усилия оказались тщетными — «Сенаторз» уступили со счётом 3:5.

Одноклубник Артёма Владимир Тарасенко ни разу не бросил в створ ворот, да и в целом активными действиями не запомнился, а играющий за «Харрикейнз» защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт лишь три силовых приёма, причём один довольно жёсткий. Россиянин бросился наперерез всё тому же Джозефу, подставил ему бедро на скорости и заставил распластаться на льду. Как и в случае с Задоровым, обошлось без нарушения правил.

Непростой матч выдался у голкипера «Торонто» Ильи Самсонова. Его команда встречалась с «Монреалем», и соперник заставил россиянина трудиться не покладая рук. Ему удалось отразить лишь 19 из 24 бросков.

«Мэйпл Лифс» уступал 0:2 в начале второго периода, но за счёт непрерывных атак смог забросить три шайбы подряд. В целом за игровой отрезок хозяева перебросали гостей с огромным перевесом (17-2), но затем все их усилия пошли прахом, так как аналогичный голевой рывок выдал «Канадиенс». Главному тренеру «Торонто» Кифу Шелдону пришлось дважды снимать Самсонова ради численного преимущества, и этот шаг принёс свои плоды: Остон Мэттьюс забросил оба раза и игра перетекла в овертайм, а затем и в серию буллитов. Там уже Самсонов проявил себя во всей красе, совершив три сейва подряд.

Однако по окончании игры россиянин признался, что хотел бы поскорее забыть обо всём, что произошло в этот вечер.

«Невесёлая игра для вратарей, особенно для вратарей «Торонто». Слишком много отскоков. Что есть, то есть, я старался фокусироваться на следующем броске и выиграть этот матч, забыть о том, что было. Иногда бывают такие игры. Это не слишком приятно, но ничего. Мы победили, набрали два очка, результатом я доволен», — заявил он.

Александр Георгиев, в свою очередь, стал одним из героев встречи «Колорадо» с «Лос-Анджелесом». Нападающие «Кингз» обрушили на ворота соперника настоящий шквал атак, но российский голкипер выстоял. На его счету 34 отражённых броска из 36 и первая победа в новом сезоне.