Яркий старт: Кучеров оформил дубль в первом матче сезона в НХЛ, Барбашёв отметился голом за «Вегас»

Никита Кучеров стал автором первой шайбы в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. Нападающий «Тампы» поразил ворота «Нэшвилла» в первом периоде, а за две секунды до конца встречи оформил дубль броском в пустые ворота. Помог команде одержать непростую победу и Михаил Сергачёв, записавший себе в актив результативную передачу. А Иван Барбашёв отметился эффектным голом в противостоянии «Вегаса» с «Сиэтлом».

За океаном стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги, в котором традиционно принимает участие немало российских игроков. И одним из главных героев матча открытия турнира между «Тампа-Бэй» и «Нэшвиллом» стал нападающий Никита Кучеров. Именно он отличился первым и фактически положил начало сразу трём гонкам — снайперов, ассистентов и бомбардиров. 30-летний форвард показал, что оправился после небольшого повреждения, полученного во время предсезонной встречи с «Флоридой». Тогда 86-й номер «Лайтнинг» ударился о борт, упал на лёд и не смог продолжить игру.

То, что Кучеров избежал серьёзных последствий падения, не может не радовать главного тренера команды Джона Купера, ведь ему и так приходится обходиться без основного голкипера Андрея Василевского, который перенёс операцию на спине и вернётся в строй не раньше декабря.

Пока место в рамке занял Юнас Юханссон, подписавший с «Тампой» двухлетний контракт в июле, и справился швед вполне неплохо: на его счету 28 сейвов. Правда, в первом периоде работы у голкипера почти не было, так как «Нэшвилл» совершил всего две попытки взятия ворот. Зато его визави Юусе Саросу пришлось потрудиться. Финн сумел отразить 12 бросков хозяев площадки, но не справился со щелчком Кучерова почти от синей линии, который и открыл счёт голам НХЛ нового сезона.

На исходе десятой минуты игры Виктор Хедман сделал поперечную передачу россиянину от левого борта, и тот бросил с ходу, заставив трибуны «Амали Арены» взорваться от восторга. Для шведа, к слову, это набранное очко тоже было немаловажным — 13-м за карьеру в стартовых матчах сезона. В истории «Лайтнинг» таких игроков немного. Столько же на счету Мартина Сент-Луиса, у Венсана Лекавалье — 14, а у Стивена Стэмкоса — 17.

Во втором периоде хозяева несколько снизили прессинг и в результате получили шайбу в свои ворота во время одной из контратак, а в начале третьего игрового отрезка «Нэшвилл» и вовсе вышел вперёд усилиями Юусо Пярссинена.

Впрочем, всего через две минуты хозяева восстановили паритет, успешно разыграв большинство, а ещё через 42 секунды в ворота гостей был назначен буллит, который реализовал Брэндон Хагель.

«Предаторз» сумел организовать ещё один гол, но поражение явно не входило в планы «Тампы», которой принадлежит рекорд по набранным очкам в 30 стартовых матчах (19-9-2). На 50-й минуте хозяева вновь оказались в большинстве, розыгрыш которого привёл к взятию ворот. Брейден Пойнт вывел на бросок Михаила Сергачёва, и после щелчка россиянина шайбу в сетку подправил Томми Пол.

За две с небольшим минуты до финальной сирены гости сняли вратаря, но так и не смогли пробить Юханссона. Зато Кучеров воспользовался потерей соперников и, подхватив шайбу в своей зоне, дотащил её до чужих ворот, накрутил пару защитников и оформил дубль, установив тем самым окончательный счёт игры — 5:3.

Среди тех игроков, кто записал в свой актив голы в первом же матче, оказался и Иван Барбашёв. Его «Вегас» в гостях взял верх над «Сиэтлом» со счётом 4:1.

Россиянин попал в «Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луиса» в феврале нынешнего года и внёс огромный вклад в итоговую победу команды в Кубке Стэнли. Он забросил семь шайб и сделал 11 ассистов. По окончании сезона шло много разговоров о том, останется ли нападающий в Вегасе, так как в статусе двукратного обладателя чемпионского перстня он вправе был рассчитывать на весомое увеличение суммы контракта. Многие эксперты высказывали мнение, что клубу такое усиление не по карману. Однако в конце июня было объявлено о продлении соглашения с Барбашёвым на пять лет с суммарной зарплатой $25 млн.

Отрабатывать вложения Иван начал с первого же матча: он провёл на льду 15 минут 39 секунд и забросил эффектную шайбу. В начале второго периода россиянин получил филигранный пас от Брейдена Макнэбба вразрез между двумя игроками «Кракена» и поразил ворота, несмотря на то что защитник Винс Данн цеплял его клюшкой в рывке последней надежды. Благодаря этому голу Барбашёв был признан третьей звездой встречи.

Немало внимания на старте сезона было приковано к первому номеру драфта-2023 — самому многообещающему молодому игроку лиги Коннору Бедарду. Новичку «Чикаго» пришлось дебютировать в игре с непростым соперником — «Питтсбургом», ведомым не кем иным, как Сидни Кросби. 18-летний хоккеист изрядно волновался перед этой встречей и даже забыл взять клюшку из раздевалки, отправляясь на раскатку, чем вызвал добрые подбадривающие улыбки партнёров.

Во время игры канадский вундеркинд действовал уверенно, хотя и проиграл стартовое вбрасывание именитому соотечественнику. Тем не менее Бедард не стеснялся бросать по воротам (на его счету пять попаданий в створ) и принял непосредственное участие в первом голе своей команды, который позволил «Чикаго» переломить ход встречи и вырвать впоследствии непростую победу со счётом 4:2.

«Конечно, я нервничал. Это довольно важный момент в моей жизни. Но да, я просто пытался успокоиться и сосредоточиться на игре», — заявил молодой хоккеист по окончании матча.