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Свечников пропустит старт нового сезона НХЛ

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Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что нападающий Андрей Свечников не сможет помочь команде на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24 по медицинским показаниям.

«Мы надеялись, что Андрей успеет полностью восстановиться. В медицинском штабе сообщили, что он не совсем готов. Мы не можем рисковать его здоровьем», — цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.

По его словам, россиянин, скорее всего, пропустит две первые игры.

Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером. 23-летний форвард в 347 матчах за «Харрикейнз» набрал 264 очка (112 голов + 152 результативные передачи).

Воспитанник барнаульского хоккея 12 марта получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». Впоследствии ему диагностировали повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Он перенёс операцию и выбыл из строя до конца сезона-2022/23.

«Каролина» в стартовом матче сезона 11 октября на своём льду примет «Оттава Сенаторз».

Ранее тренер «Харрикейнз» заявил, что Свечников начал тренироваться.

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