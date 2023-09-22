Тренер «Каролины» заявил, что Свечников начал тренироваться

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор выразил надежду, что российский нападающий Андрей Свечников успеет восстановиться к старту регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24.

«Когда он почувствует себя на 100% и ему дадут зелёный свет, тогда он будет в игре, но до тех пор мы будем оценивать его состояние день за днём. Он уже тренируется, и это отличный знак, — цитирует Бриндамора ESPN.

При этом он затруднился назвать точные сроки возвращения на лёд россиянина.

«Это больше зависит от него, нашего медицинского и тренерского персонала», — добавил тренер.

Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером. 23-летний форвард в 347 матчах за «Харрикейнз» набрал 264 очка (112 голов + 152 результативные передачи).

Воспитанник барнаульского хоккея 12 марта получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». Впоследствии ему диагностировали повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Он перенёс операцию и выбыл из строя до конца сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба «Баффало Сейбрз» Виктор Неучев из-за травмы пропустит сбор в тренировочном лагере команды перед началом регулярного чемпионата НХЛ.