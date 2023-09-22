19-летний Неучев из-за травмы пропустит тренировочный лагерь «Баффало»

Нападающий клуба «Баффало Сейбрз» Виктор Неучев из-за травмы пропустит сбор в тренировочном лагере команды перед началом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24.

«Мне надо залечить травму. Серьёзного ничего не случилось, но, к сожалению, я не приму участия в тренировочном лагере. У меня несколько микротравм, которые по решению руководства я решил залечить до начала сезона», — цитирует Неучева ТАСС.

Он подчеркнул, что главное — это подойти к новому сезону в оптимальной форме.

«Думаю, я пропущу тренировочный лагерь целиком, потому что когда я вышел на лёд после отдыха, то понял, что на 100% показать я ничего не смогу. Сейчас тренируюсь один на отдельном льду», — добавил 19-летний воспитанник челябинского «Мечела».

Неучев был выбран «Сейбрз» на драфте 2022 года под общим 74-м номером. Россиянин подписал трёхлетний контракт новичка. Форвард в сезоне-2022/23 за екатеринбургский «Автомобилист» в 57 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 12 (четыре гола + восемь результативных передач) очков.

Ранее сообщалось, что нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказал поддержку партнёру по команде Евгению Кузнецову.