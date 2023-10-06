Травмы Василевского и Кучерова, дебют Мирошниченко и драка Воронкова: как россияне готовятся к старту нового сезона НХЛ

Никита Кучеров на последней минуте игры с «Флоридой» получил повреждение на ровном месте. Нападающий «Тампы» потерял равновесие и неудачно врезался в борт, заставив понервничать главного тренера Джона Купера, уже лишившегося на два месяца Андрея Василевского (голкиперу пришлось удалять спинную грыжу). Юный Иван Мирошничеко дебютировал за «Вашингтон», сразу отметившись двумя результативными передачами. Осваиваться в новом коллективе ему помогает Александр Овечкин, который даже выступил в роли переводчика. А Дмитрий Воронков завоёвывает место в «Коламбусе».

Травмы Кучерова и Василевского

Уже через неделю стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги. Клубы ведут активную подготовку к турниру, участвуя в товарищеских матчах. Увы, не обходится без травм. Так, Никита Кучеров в противостоянии с «Флоридой» напугал болельщиков. На последней минуте игры россиянин оступился, ударился о борт и упал на лёд.

Хоккеисту оказали помощь, после чего он сразу отправился в раздевалку. Скорее всего, ничего серьёзного с форвардом не произошло, однако, по словам главного тренера «Тампы» Джона Купера, у него в этот момент «чуть не остановилось сердце».

До неприятного инцидента Кучеров успел отличиться голом и результативной передачей, но его команде это не помогло: «Лайтнинг» уступил — 3:6. Хотя до этого была серия из четырёх побед над всё той же «Флоридой», «Каролиной» и дважды «Нэшвиллом» с разницей забитых и пропущенных шайб 13-5. И это без Андрея Василевского в воротах. У российского голкипера также проблемы со здоровьем, но куда более серьёзные, чем у одноклубника: вратарю сделали микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела спины, и теперь он восстанавливается после операции.

Как сообщают в пресс-службе «Тампы», хоккеист пропустит два месяца регулярного чемпионата НХЛ. Причём, судя по новостям, с хирургическим вмешательством в клубе тянули до последнего, поскольку долгое время говорилось лишь о лёгком повреждении.

Без россиянина команде придётся непросто. Ворота «Лайтнинг», скорее всего, будет защищать швед Юнас Юханссон, пополнивший состав «молний» в межсезонье и выходивший на лёд только в 35 матчах в НХЛ. Также Купер присматривается к вратарям из фарм-клуба: в матчах предсезонки у «Тампы» играли 22-летний швед Хуго Альнефельт и 29-летний канадец Мэтт Томкинс.

Дебюты Мирошниченко и Тарасенко

«Вашингтон» в межсезонье пополнил состав ещё одним россиянином — 19-летним Иваном Мирошниченко. Форвард дебютировал за команду в матче с «Детройтом» и сразу же зарекомендовал себя, совершив два ассиста. Всего же на льду он провёл чуть больше 16 минут.

Освоиться в новой команде спортсмену помогает Александр Овечкин. По окончании матча он даже выступил в роли переводчика во время флеш-интервью. Оно получилось очень забавным, поскольку капитан «Кэпиталз» не смог удержаться от ремарок.

«Раньше я на этих людей по телевизору только смотрел. Когда Ови задрафтовали, я родился, поэтому для меня очень воодушевляюще оказаться здесь», — сказал Мирошниченко.

«Боже, как я стар», — добавил со смехом Овечкин.

После дебюта Мирошниченко провёл ещё два матча за «Вашингтон» — с «Бостоном» и «Коламбусом», но результативными действиями отметиться не смог. Пока экономит силы и капитан «Кэпиталз». На счету Александра всего одна голевая передача всё в той же игре с «Детройтом» (4:3).

Дебютировал за новый клуб и Владимир Тарасенко. Впервые на лёд за «Оттаву» он вышел 26 сентября в противостоянии с «Торонто». Форвард сумел сразу заявить о себе, поучаствовав в третьем голе своей команды. «Сенаторы» в итоге выиграли в овертайме — 4:3.

Результативно действовал россиянин и в других матчах. На его счету гол в ворота «Виннипега» и ассист в противостоянии с «Питтсбургом». «Оттава», к слову, неплохо смотрится в межсезонье. Коллектив проиграл только в одном матче из семи, не справившись в гостях с «Монреалем».

Первый матч Ничушкина после возвращения

Вернулся в «Колорадо» и начал забивать за клуб Валерий Ничушкин. Форвард, напомним, пропустил концовку плей-офф Кубка Стэнли прошлого сезона, поскольку был выведен из состава из-за непонятного инцидента в отеле в Сиэтле. Тогда в номере игрока нашли пьяную женщину, но больше подробностей местные СМИ выяснить так и не смогли: ни представители клуба, ни сам россиянин на эту тему разговаривать не захотели.

Похоже, это уже в прошлом, и Валерия в межсезонье нормально приняли в команде. Ничушкин уже успел провести две встречи за «Эвеланш» и забросить одну шайбу. Правда, пока результаты коллектива не впечатляют: лишь две победы в шести матчах, да и то одна в овертайме с «Далласом».

Не лучшим образом пока выглядит и «Нью-Йорк Рейнджерс». Подопечные Питера Лавиолетта в межсезонье сумели выиграть лишь одно противостояние — с «Айлендерс» (4:2). Беспокойство болельщиков вызывает в первую очередь эмоциональное состояние Артемия Панарина, который не сумел ярко проявить себя в последнем плей-офф, и, судя по интервью и выступлениям, до сих пор из-за этого переживает. «Так просто это поражение забыть невозможно. Наверное, мне поможет только хоккей. Если я начну показывать неплохую игру, то стану чувствовать себя хорошо. В прошлом году состояние у меня было ужасное, ведь у нас был шанс выиграть Кубок Стэнли. Так мы думали до начала плей-офф. У нас была отличная команда, а потом мы уступили после того, как вели со счётом 2-0. Прежде всего из-за моей игры», — приводит слова Панарина издание Lohud.

Однако пока у Артемия в шести матчах только одна голевая передача. А во втором противостоянии с «Айлендерс» россиянин допустил больше потерь, чем нанёс бросков по воротам, и остался единственным в команде, кто закончил встречу с показателем полезности «-3».

Остаётся надеяться, что форвард наконец вновь обретёт себя, поскольку, по мнению авторов The Hockey Writers, именно от него во многом зависит, удастся ли «Рейнджерс» в этом сезоне пробиться в плей-офф.

Силовые приёмы Воронкова

Дмитрий Воронков, перешедший в «Коламбус» из «Ак Барса», в межсезонье старается заработать место в составе. И похоже, у него это получается. В матче с «Баффало» (3:4) он устроил хаос у чужих ворот, начав выяснять отношения с голкипером «Сэйбрз» Девоном Леви и спровоцировав таким образом массовую стычку.

А в следующей встрече с «Сент-Луисом» (5:3) он уже отметился ассистом. 23-летний форвард в конце первого периода отдал голевую передачу на Джастина Дэнфорта.

Главного тренера «Коламбуса» Паскаля Венсана особенно впечатляют габариты россиянина. По мнению специалиста, у Воронкова большое будущее в лиге.

«Не знаю, как скоро это произойдёт, но когда-нибудь этот человек станет легендой НХЛ», — уверен Венсан.

Теперь Дмитрию предстоит оправдать ожидания наставника. Впрочем, у хоккеиста есть план В: в случае ссылки в АХЛ по контракту он может вернуться в Россию.