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Легенда «Вашингтона» Колциг удивлён приближению Овечкина к рекорду Гретцки

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Бывший южноафриканский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Колциг считает, что российский нападающий «столичных» Александр Овечкин способен побить рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я думал, что он особенный, но не настолько же! Конечно, нет. Я вообще не думал, что кто-то сможет прикоснуться к рекорду Гретцки», — цитирует Колцига пресс-служба НХЛ.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Кэпиталз» на драфте-2004 под первым номером. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Форвард с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

38-летний воспитанник московского «Динамо» является обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

Ранее сообщалось, что Овечкин занял 30-е место в списке лучших действующих игроков НХЛ.

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