Узнать больше

НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в поддержку ЛГБТ

Короткая ссылка
Руководство Национальной хоккейной лиги дало понять клубам, что НХЛ не является местом для политических или каких-либо других акций.
НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в поддержку ЛГБТ
  • Legion-Media

Лига запретила игрокам наматывать на клюшки радужные ленты в поддержку ЛГБТ на тренировках и во время матчей, сообщает Outsports со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Уточняется, что соответствующее уведомление было разослано всем 32 клубам.

В чемпионате НХЛ сезона-2022/23 прошёл ряд акций в поддержку сексуальных меньшинств. Довольно много хоккеистов отказались принимать в них участие. В том числе защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов. 

Ранее Проворов заявил, что людям понравился его отказ от участия в акции ЛГБТ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить