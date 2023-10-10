НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в поддержку ЛГБТ

Руководство Национальной хоккейной лиги дало понять клубам, что НХЛ не является местом для политических или каких-либо других акций.

Лига запретила игрокам наматывать на клюшки радужные ленты в поддержку ЛГБТ на тренировках и во время матчей, сообщает Outsports со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Уточняется, что соответствующее уведомление было разослано всем 32 клубам.

В чемпионате НХЛ сезона-2022/23 прошёл ряд акций в поддержку сексуальных меньшинств. Довольно много хоккеистов отказались принимать в них участие. В том числе защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов.

Ранее Проворов заявил, что людям понравился его отказ от участия в акции ЛГБТ.