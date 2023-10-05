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Проворов заявил, что людям понравился его отказ от участия в акции ЛГБТ

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов прояснил ситуацию с отказом от участия в акции в поддержку сексуальных меньшинств в США.
Проворов заявил, что людям понравился его отказ от участия в акции ЛГБТ
  • AP
  • © Matt Slocum

«В первые сутки был в основном негатив в мою сторону. Соцсети не читаешь, но везде всё равно обсуждают. На спортивных телеканалах, например», — заявил Проворов в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».

По словам 26-летнего воспитанника ярославского хоккея, в сложный период его поддерживали родные и близкие.

«Все в России, там тоже друзья, знакомые. А следующие две-три недели пошёл позитив. Людям, наоборот, понравился этот поступок — настоял на своём, на вере, на религии», — заключил Проворов.

Проворов в сезоне-2022/23 отказался поддерживать акцию солидарности с ЛГБТ. После этого ряд клубов НХЛ, в которых есть российские хоккеисты, также отказались от проведения подобной акции.

Ранее Александр Овечкин высказался об отношении НХЛ к отказу российских игроков надевать свитера с радужной символикой.

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