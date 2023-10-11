Кучеров забросил первую шайбу нового сезона НХЛ
Команда из Флориды принимает на своём льду «Нэшвилл Предаторз». 30-летний воспитанник московского СДЮШОР «Белые Медведи» открыл счёт в матче, отличившись на десятой минуте.
Счёт в матче после первого периода — 1:0 в пользу коллектива Джона Купера.
Россиянин был выбран «Тампой» во втором раунде драфта-2011 под общим 58-м номером. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Лайтнинг». А также призов «Арт Росс Трофи» (2019), «Харт Трофи» (2019), «Тед Линдсей Эворд» (2019).
Ранее сообщалось, что Кучеров занял восьмое место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ.