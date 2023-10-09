Кучеров занял восьмое место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял восьмое место в рейтинге лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network.

Как сообщается в социальных сетях НХЛ, рейтинг составлялся аналитиками, ведущими эфира и экспертами.

Лучшим действующим игроком организации в седьмой раз подряд стал канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

На второй строчке расположился канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на третьей — его одноклубник немецкий форвард Леон Драйзайтль.

Ранее сообщалось, что Кучеров получил травму в предсезонном матче НХЛ с «Флорида Пантерз».