Вратаря «Ванкувера» Демко вырвало в маску во время матча НХЛ
- AP
- © Jess Rapfogel
По словам наставника, слова которого в социальных сетях передаёт североамериканский журналист Эллиотт Фридман, причиной недомогания вратаря стали грипп и обезвоживание.
Из-за плохого самочувствия в третьем периоде 27-летнего американца заменили.
В прошедшей на «Роджерс-Арене» в Ванкувере встрече Демко отразил 21 бросок из 22. Игра завершилась со счётом 8:1.
Ранее сообщалось, что «Ванкувер» разгромил «Эдмонтон» в матче НХЛ.