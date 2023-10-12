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Вратаря «Ванкувера» Демко вырвало в маску во время матча НХЛ

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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рики Токкет сообщил, что вратаря команды Тэтчера Демко вырвало в маску во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
Вратаря «Ванкувера» Демко вырвало в маску во время матча НХЛ
  • AP
  • © Jess Rapfogel

По словам наставника, слова которого в социальных сетях передаёт североамериканский журналист Эллиотт Фридман, причиной недомогания вратаря стали грипп и обезвоживание.

Из-за плохого самочувствия в третьем периоде 27-летнего американца заменили.

В прошедшей на «Роджерс-Арене» в Ванкувере встрече Демко отразил 21 бросок из 22. Игра завершилась со счётом 8:1.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер» разгромил «Эдмонтон» в матче НХЛ.

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