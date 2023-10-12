Вратаря «Ванкувера» Демко вырвало в маску во время матча НХЛ

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рики Токкет сообщил, что вратаря команды Тэтчера Демко вырвало в маску во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

AP

© Jess Rapfogel