Голевая передача Зуба не спасла «Оттаву» от поражения от «Каролины» в НХЛ
«Оттава Сенаторз» потерпел поражение от «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- AP
- © Karl B DeBlaker
Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 3:5.
В составе «Оттавы» заброшенной шайбой отметился российский защитник Артём Зуб.
Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» победил «Сиэтл Кракен» в НХЛ.
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