Голевая передача Зуба не спасла «Оттаву» от поражения от «Каролины» в НХЛ

«Оттава Сенаторз» потерпел поражение от «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 3:5.

В составе «Оттавы» заброшенной шайбой отметился российский защитник Артём Зуб.

Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» победил «Сиэтл Кракен» в НХЛ.