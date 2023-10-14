Овечкин признал свою ошибку в эпизоде с голом Малкина

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал. что его ошибка привела к голу форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Прежде всего это была моя ошибка, которая привела к голу. Шайба отлетела от моей клюшки к синей линии и перешла к соперникам», — сказал Овечкин в интервью после матча.

Встреча на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей забитой шайбой и тремя результативными передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» впервые в истории клуба не смог забить в первом матче сезона НХЛ.