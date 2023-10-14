«Вашингтон» впервые в истории клуба не смог забить в первом матче сезона НХЛ
- AP
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Встреча на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В составе победителей забитой шайбой и тремя результативными передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин.
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Вашингтон» впервые в истории не забил в первом матче сезона НХЛ. Клуб из столицы выступает в высшей лиге с сезона-1974/1975.
Ранее Овечкин вышел на 54-е место по сыгранным матчам в НХЛ.