«Вашингтон» впервые в истории клуба не смог забить в первом матче сезона НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей забитой шайбой и тремя результативными передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Вашингтон» впервые в истории не забил в первом матче сезона НХЛ. Клуб из столицы выступает в высшей лиге с сезона-1974/1975.

Ранее Овечкин вышел на 54-е место по сыгранным матчам в НХЛ.