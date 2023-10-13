На первых ролях: Панарин и Марченко заработали по два очка, Капризов огорчил Бобровского, Шестёркин отразил 24 броска

Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей и был признан второй звездой стартового матча «Рейнджерс» в новом сезоне НХЛ. Его партнёр по команде Игорь Шестёркин отразил 24 броска из 25 и одержал 100-ю победу в заокеанской карьере. Кирилл Капризов помог «Миннесоте» взять верх над «Флоридой», поучаствовав во втором голе своей команды в ворота Сергея Бобровского. Кроме того, полезными действиями в отчётный вечер отметились Павел Дорофеев и Кирилл Марченко, причём последний сделал это дважды.

Яркий старт Панарина

Перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги многих болельщиков «Рейнджерс» и экспертов волновал вопрос, в каком моральном состоянии сейчас находится Артемий Панарин. Россиянин после неудачного для себя и команды плей-офф, в котором он набрал всего два очка, сменил имидж, стараясь оставить неудачи в прошлом. Однако в контрольных встречах ярко проявить себя форварду не удалось: он допускал много ошибок и даже завершил один матч с показателем полезности «-3».

Кроме того, теперь у нью-йоркцев новый тренерский штаб: командой руководит Питер Лавиолетт, ранее возглавлявший «Вашингтон» Александра Овечкина. Он сменил на посту Жерара Галлана. И большой вопрос, сумеет ли специалист сработаться с российскими игроками «Рейнджерс». Напомним, что совсем недавно его довольно жёстко раскритиковал бывший подопечный, нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов.

«У каждого из нас должна быть своя роль, каждый должен выполнять её, и с каждого будет спрос — правильно? Но вот, например, ты рояль таскаешь, а тебе говорят: «Нет, давай-ка играй теперь на рояле». Человек никогда не играл на нём, а ему говорят: «Давай играй!» Это моё личное мнение. Понятно, возможно, я и ошибаюсь, может быть, что-то неправильно говорю», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».

Стартовый матч «Рейнджерс» в сезоне с «Баффало» смог отчасти развеять существовавшие опасения. Подопечные Лавиолетта с лёгкостью в гостях разобрались с соперником — 5:1. А одним из главных героев противостояния стал Панарин. Именно он уже на четвёртой минуте поучаствовал в первом голе своей команды в сезоне.

Артемий получил шайбу от Филипа Хитила и сразу же щёлкнул по воротам, однако голкипер «Сайбрз» Девон Леви оказался на месте. Тем не менее атака нью-йоркцев на этом не закончилась. Россиянин оказался первым на отскоке и вместо добивания решил отдать передачу на Алекси Лафреньера, которому нужно было только попасть в створ, с чем канадец и справился.

Во втором периоде Панарин вновь напомнил о себе. На этот раз он забил сам. Артемий совершил бросок с кистей, вновь не оставив шансов Леви.

Помимо россиянина, в этом матче два очка заработал Крис Крайдер, оформивший дубль. В итоге американец был признан главной звездой встречи, а россиянин — второй. Кроме того, российский спортсмен записал на свой счёт очередной маленький рекорд. За последние пять сезонов в НХЛ этот матч стал для него 100-м, в котором он сумел набрать не менее двух очков.

Форвард впервые за три года забил на старте сезона НХЛ. Причём в новой для себя тройке нападающих — в компании с Лафеньером и Хитилом. Как отметил Панарин после игры, положительный результат партнёрам удалось показать благодаря хорошему катанию. Оно даёт больше пространства, а вместе с тем и времени для принятия решений. Однако, по мнению россиянина, по одному матчу пока рано оценивать потенциал созданного звена.

Может записать себе в актив эту встречу и голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Он отразил 24 броска из 25 по своим воротам. А победа над «Баффало» стала для него 100-й в лиге при 159 матчах.

К слову, это седьмой результат в истории НХЛ по скорости достижения данной высоты. Быстрее Шестёркина до неё добирались лишь Билл Дернэн (139 игр), Мишель Ларок (148), Фрэнк Бримсек (150), Боб Фроуз (155), Крис Осгуд и Тайни Томпсон (за 158).

Впрочем, «Баффало» можно назвать удобным соперником на старте сезона для «Рейнджерс». В последних 15 очных противостояниях ньюйоркцы уступили только три раза.

Первые очки Капризова

Уверенно начал сезон в «Миннесоте» и Кирилл Капризов. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 75 очков (40+35) в 67 матчах, и в этом году от него ждут не менее яркой, а самое главное, результативной игры.

«Уайлд» в первой встрече принимал дома «Флориду» и без особых проблем победил со счётом 2:0. Нападающий поучаствовал во втором голе своей команды. На 33-й минуте он помог Джоэлю Эрикссону реализовать большинство и записал себе в актив полезное действие.

Голкипер Сергей Бобровский в этом противостоянии совершил 19 сейвов, однако его партнёрам этого не хватило. Впрочем, тренер «Пантерз» Пол Морис остался доволен игрой своей команды, назвав вторую пропущенную шайбу и вовсе несчастным случаем.

«Мне понравилось, как мы играли. В хоккейном матче победный результат — это всегда самое главное, но я [всё равно] не разочарован. Мне показалось, при игре в большинстве у нас было несколько [хороших] возможностей. Но в эпизоде с шайбой, которую мы пропустили при игре в меньшинстве три на четыре, нам просто немного не повезло. Она отскочила от клюшки. Честно говоря, я спокойно к этому отнёсся», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Также сумел заработать первые очки в стартовавшем сезоне Кирилл Марченко. Форвард «Коламбуса» поучаствовал в обеих голевых комбинациях своей команды в ворота «Филадельфии», ассистировав сначала Джейку Бину, а затем Патрику Лайне. Однако этого оказалось недостаточно для победы. «Филадельфия» оказалась сильнее — 4:2.

Ещё один россиянин, Павел Дорофеев, ярко ворвавшийся в прошлый регулярный чемпионат НХЛ в середине сезона и за 18 матчей за «Вегас» набравший 9 очков, также не стал откладывать дело в долгий ящик и сразу же отметился голевой передачей. «Голден Найтс» в гостях встречался с «Сан-Хосе» и выиграл со счётом 4:1. Последнюю шайбу на 43-й минуте Брейден Пахал забросил при содействии 22-летнего нападающего.