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Гашек жёстко раскритиковал НХЛ за огромные траты на российских хоккеистов

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Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не должны тратить миллиарды долларов на российских игроков.
Гашек жёстко раскритиковал НХЛ за огромные траты на российских хоккеистов
  • AFP
  • © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Вчера начался новый сезон. Подход руководства лиги поддерживает действия России уже третий сезон подряд. НХЛ приходится платить за это миллиарды долларов», — написал экс-спортсмен в своих социальных сетях.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли повторил своё прежнее высказывание, что НХЛ должна потребовать от российских игроков осудить СВО и только потом разрешить им играть.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские сборные от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер Юрий Новиков заявил, что поездка в Россию могла бы убрать резкость в заявлениях Гашека.

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