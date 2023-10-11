Гашек жёстко раскритиковал НХЛ за огромные траты на российских хоккеистов
- AFP
- © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
«Вчера начался новый сезон. Подход руководства лиги поддерживает действия России уже третий сезон подряд. НХЛ приходится платить за это миллиарды долларов», — написал экс-спортсмен в своих социальных сетях.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли повторил своё прежнее высказывание, что НХЛ должна потребовать от российских игроков осудить СВО и только потом разрешить им играть.
Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские сборные от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее заслуженный тренер Юрий Новиков заявил, что поездка в Россию могла бы убрать резкость в заявлениях Гашека.