Гашек жёстко раскритиковал НХЛ за огромные траты на российских хоккеистов

Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не должны тратить миллиарды долларов на российских игроков.

«Вчера начался новый сезон. Подход руководства лиги поддерживает действия России уже третий сезон подряд. НХЛ приходится платить за это миллиарды долларов», — написал экс-спортсмен в своих социальных сетях.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли повторил своё прежнее высказывание, что НХЛ должна потребовать от российских игроков осудить СВО и только потом разрешить им играть.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские сборные от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер Юрий Новиков заявил, что поездка в Россию могла бы убрать резкость в заявлениях Гашека.