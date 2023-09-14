Новиков: поездка в Россию могла бы убрать резкость в заявлениях Гашека
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«Гашек позиционирует себя политиком с антироссийской позицией. Очевидно, что все его последние слова носят сугубо политический характер. Но теперь ещё и выдвигает какие-то невообразимые требования, которые не делают ему чести в глазах людей. Доминика давно уже никто не слушает, пусть сам он этого и не видит.
Посоветовал бы чеху лично приехать в Россию и прояснить ситуацию со всеми. Доминик — прославленный вратарь, которого у нас любили и которого продолжают уважать как выдающегося хоккеиста. Поездка в Россию могла бы убрать резкость в заявлениях Гашека», — заявил Новиков RT.
Ранее сообщалось, что бывший хоккеист «Спартака» уверен в том, что Гашека не интересует ситуация на Украине.