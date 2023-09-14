Бывший хоккеист «Спартака» уверен, что Гашека не интересует ситуация на Украине

Бывший хоккеист московского «Спартака» и санкт-петербургского СКА Максим Рыбин прокомментировал слова олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) должна платить Украине $2—4 млрд за игру россиян в лиге.

«Очевидно, что Гашек просто сошёл с ума. Уверен, что его даже не волнуют проблемы на Украине. Его главное желание сейчас — постараться пролезть в политические круги Чехии. Нормальные люди больше не воспринимают Доминика всерьёз. НХЛ и весь здравый мир не отнесётся к этим словам серьёзно», — заявил Рыбин RT.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв предложил положить Гашека в психиатрическую больницу в России.