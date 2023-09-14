Свищёв предложил положить Гашека в психиатрическую больницу в России

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) должна платить Украине $2—4 млрд за игру россиян в лиге.

«Доминик остался в памяти всех россиян как один из величайших хоккеистов, за что его всегда будут помнить. Однако сегодняшние высказывания чеха просто не укладываются в рамки здравого смысла. Уверен, что всем поклонникам Гашека можно предложить сообща оплатить ему лечение в одной из психиатрических лечебниц в России. В нашей стране прекрасно развита подобная медицина. Даже представителям НХЛ будет легче перевести деньги на его лечение, чем объяснять, что такое для них неприемлемо.



К сожалению, человек сейчас пытается пиариться за счёт таких высказываний и вообще не думает о последствиях для собственной репутации. Он просто не может пережить собственную невостребованность. Я бы посоветовал Гашеку заняться тренерской деятельностью, чтобы передавать свой колоссальным опыт молодым хоккеистам. Уверен, у него отлично получится. А не топить себя как неумелого человека в политике за счёт откровенного бреда», — заявил Свищёв RT.

Ранее Гашек заявил, что НХЛ обязана платить Украине $2—4 млрд за то, что в лиге играют россияне.