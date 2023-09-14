Узнать больше

Свищёв предложил положить Гашека в психиатрическую больницу в России

Короткая ссылка
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) должна платить Украине $2—4 млрд за игру россиян в лиге.
Свищёв предложил положить Гашека в психиатрическую больницу в России
  • РИА Новости

«Доминик остался в памяти всех россиян как один из величайших хоккеистов, за что его всегда будут помнить. Однако сегодняшние высказывания чеха просто не укладываются в рамки здравого смысла. Уверен, что всем поклонникам Гашека можно предложить сообща оплатить ему лечение в одной из психиатрических лечебниц в России. В нашей стране прекрасно развита подобная медицина. Даже представителям НХЛ будет легче перевести деньги на его лечение, чем объяснять, что такое для них неприемлемо.

К сожалению, человек сейчас пытается пиариться за счёт таких высказываний и вообще не думает о последствиях для собственной репутации. Он просто не может пережить собственную невостребованность. Я бы посоветовал Гашеку заняться тренерской деятельностью, чтобы передавать свой колоссальным опыт молодым хоккеистам. Уверен, у него отлично получится. А не топить себя как неумелого человека в политике за счёт откровенного бреда», — заявил Свищёв RT.

Ранее Гашек заявил, что НХЛ обязана платить Украине $2—4 млрд за то, что в лиге играют россияне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить